La Sunat dio el visto bueno a las bases del nuevo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, un plan que premiará a los ciudadanos que solicitan la emisión de sus comprobantes, sea en boletas de venta o recibos por honorarios.

Según la RS N.º 000103-2026/SUNAT, serán dos concursos a nivel nacional: el 16 de octubre de este año y el 16 de febrero del 2027.

En ambos casos se anunciará a los ganadores luego de validar que los comprobantes de pago seleccionados cumplan con los requisitos establecidos.

Estos son los premios que se entregarán por tus boletas

Cada sorteo tendrá dos grupos, uno exclusivamente para Lima y otro para provincias; y podrán participar los peruanos o extranjeros mayores de edad.

En total se entregarán 208 premios y el mayor será de S/ 100,000, los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

120 premios de S/ 500

70 de S/ 1,000

10 de S/ 5,000

5 de S/ 10,000

1 de S/ 20,000

1 de S/ 50,000

1 de S/ 100,000

La Sunat detalló que para la entrega de premios se dispondrá de un total de S/ 800,000. La misma modalidad se replicará en los premios del 2027.

El registro de los comprobantes se realizará utilizando el usuario y clave entregados por la Sunat. Foto: difusión

¿Cómo puedo participar?

Las personas naturales deberán inscribirse en la web de la Sunat, en donde se habilitará un módulo para que coloquen su tipo y número de DNI —o de carné de extranjería o permiso temporal de permanencia, de ser el caso—.

También se consignarán los nombres y apellidos completos, número de celular y correo electrónico.

Sunat emitirá un código de usuario, tras la verificación de la identidad, con la que se generará una clave de acceso.

El código de usuario y la clave de acceso le permitirán acceder al Módulo del Participante, a través del cual podrá registrar los comprobantes de pago para participar en el sorteo.

El ente recaudador precisó que se deberá consignar el número de RUC del emisor del comprobante de pago electrónico, así como el tipo de comprobante, serie, número y su fecha de emisión.

Condiciones del sorteo

Como máximo, el usuario podrá registrar tres comprobantes por cada número de RUC emisor y por cada fecha de emisión. Los comprobantes solo podrán enviarse una vez.

Para el sorteo del 16 de octubre serán válidos los comprobantes de pago emitidos del 1 de julio del 2026 al 30 de setiembre del 2026; y se podrán registrar del 1 de julio de este año al 2 de octubre.

Mientras que en el segundo, valdrán los emitidos del 1 de noviembre del 2026 al 31 de enero del 2027, y podrán registrarse del 1 de noviembre al 2 de febrero.