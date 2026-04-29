Los pagos digitales dejaron de ser invisibles: SUNAT ahora puede rastrear cada sol recibido por Yape o Plin. Foto: Andina/ Difusión.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Sunat ha puesto sobre la mesa una propuesta que podría redefinir la relación entre la informalidad y los medios de pago digitales en el Perú.

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