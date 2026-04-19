Las empresas tendrán dos posibilidades para entregar el comprobante de pago: al momento de recibir el pago o cuando se entregue el producto, lo cual puede ocurrir unos días después (foto: iStock).
Las empresas tendrán dos posibilidades para entregar el comprobante de pago: al momento de recibir el pago o cuando se entregue el producto, lo cual puede ocurrir unos días después (foto: iStock).
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José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

La Sunat alista la fiscalización de entrega de comprobantes de pago en los casos de ventas de bienes o servicios a través de medios digitales. Ello incluye a las ventas que se realizan por redes sociales (TikTok, Facebook, Instagram, etc.), sitios webs, marketplaces, entre otros.

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