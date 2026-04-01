SUNAT no puede “pedir más pruebas después” en fiscalizaciones, advierte fallo supremo. (Fuente: El Peruano)
SUNAT no puede “pedir más pruebas después” en fiscalizaciones, advierte fallo supremo. (Fuente: El Peruano)
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Gerardo Rosales Diaz
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En una fiscalización tributaria, la Sunat revisa la información de las empresas y señala qué aspectos considera incorrectos o requieren sustento, lo que puede derivar en pagos adicionales de impuestos. Uno de los temas que suele generar discusión es qué ocurre cuando una empresa pierde mercadería —por ejemplo, por robo— y busca mantener el crédito fiscal del IGV, para lo cual debe acreditar lo sucedido.

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