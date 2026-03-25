Facturas falsas en Perú y el millonario agujero tributario que la Sunat intenta cerrar. Foto: GEC
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Daniel Seclen Parraguez
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció a inicios de año la modificación de la Ley Penal Tributaria como un paso clave en la modernización del control tributario en el Perú, alineando la normativa con la realidad de la economía digital y el uso masivo de comprobantes electrónicos en el país.

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