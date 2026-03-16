La cantidad de inscritos como contribuyentes en el Perú viene creciendo, pero la base tributaria no avanza al mismo ritmo. | Foto: Andina.
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Guadalupe Gamboa
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Hace unos días, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que los ingresos tributarios del Gobierno central del Perú sumaron S/ 30,260 millones a febrero último, un aumento de 4.4%. Pero, esta sola cifra no refleja todo el ecosistema tributario del país.

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