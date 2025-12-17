Lejos de significar una mayor carga tributaria, el ajuste ampliará los montos de ingresos libres de impuesto y reducirá el tributo que se paga incluso cuando el sueldo se mantiene sin cambios respecto al 2025.

El efecto responde a la forma en que la ley calcula el IR de quinta categoría, cuyo esquema está estrechamente vinculado al valor de la UIT.

Un mayor tramo libre de impuesto

Para calcular el IR, la norma permite deducir (“restar”) del ingreso anual del trabajador (14 sueldos en un año) un monto equivalente a 7 UIT.

Con la UIT del 2026, esta deducción asciende a S/ 38,500, superando los S/ 37,450 vigentes en el 2025. En términos prácticos, una porción mayor del sueldo queda fuera del alcance del impuesto.

Jorge Dávila Carbajal, socio de Rubio Leguía Normand, explica que este ajuste tiene un efecto inmediato en el cálculo del tributo. “Al incrementarse la UIT, el tramo inafecto es más alto. Esto hace que una parte mayor de la renta del trabajador no esté sujeta al impuesto”, señala.

Es más, como consecuencia, los trabajadores cuyos ingresos anuales no superen esas 7 UIT, es decir, los S/ 38,500 (S/ 2,750 cada mes), simplemente no pagarán IR en el 2026.

Menores tasas aplicadas a mayores ingresos

El beneficio no se limita al tramo inafecto. El IR se aplica mediante tasas progresivas que aumentan conforme crece el nivel de ingresos, y estos tramos también están definidos en UIT.

Al elevarse su valor, los límites de cada tramo se amplían y las tasas más bajas se aplican sobre montos mayores.

Dávila precisa que este cambio genera una reducción global del impuesto. “No solo se amplía el monto libre de impuesto, sino también los rangos sobre los que se aplican las tasas más bajas. El resultado es un menor IR, incluso para trabajadores con ingresos medios y altos”, indica.

Tramo Descripción 2025 (S/) 2026 (S/) Tasa 1er tramo Hasta 5 UIT 26,750 27,500 8% 2do tramo Más de 5 UIT hasta 20 UIT 80,250 82,500 14% 3er tramo Más de 20 UIT hasta 35 UIT 80,250 82,500 17% 4to tramo Más de 35 UIT hasta 45 UIT 53,500 55,000 20% 5to tramo Más de 45 UIT 30%

El impacto del alza de la UIT se aprecia con mayor claridad al comparar cuánto IR paga un trabajador con el mismo sueldo en el 2025 y en el 2026.

Por ejemplo, un trabajador con una remuneración mensual de S/ 3,000 pasa de pagar S/ 316 de impuesto anual en el 2025 a S/ 204 en el 2026, mientras que en un sueldo de S/ 6,000 el impuesto baja de S/ 4,608 a S/ 4,352 en un año.

Estos casos ilustran cómo, sin un aumento salarial, el monto a pagar disminuye gracias al mayor valor de la UIT, que amplía el tramo inafecto y los rangos sujetos a tasas más bajas del Impuesto a la Renta.



Sueldo mensual (S/) IR anual 2025 (S/) IR anual 2026 (S/) Diferencia (S/) 2,700 0 0 0 3,000 316 204 -112 4,500 1,916 1,804 -112 6,000 4,608 4,352 -256 7,500 7,408 7,152 -256 9,000 10,908 10,652 -256 12,000 14,736 14,318 -418 18,000 32,747 32,077 -670

El impacto en la retención mensual

Desde el punto de vista operativo, el menor IR se reflejará directamente en el descuento mensual que realiza el empleador en la planilla. Alex Córdova, socio del estudio Rodrigo, explica que el sistema de retenciones se ajusta automáticamente al nuevo valor de la UIT.

“El empleador proyecta el impuesto anual del trabajador y lo descuenta de manera proporcional durante el año. Si el impuesto total se reduce, la retención mensual también baja, sin que el trabajador tenga que realizar ningún trámite ”, señala.

Córdova añade que este efecto será visible a lo largo del 2026 en el ingreso neto mensual de los trabajadores, aunque precisa que, si existen ingresos adicionales de cuarta categoría, podría generarse una regularización al cierre del ejercicio.

