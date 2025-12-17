MEF. (Foto: GEC)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó hoy el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026, que será de S/ 5,500 y que servirá como índice de referencia en las normas tributarias.

El nuevo valor de la UIT (S/ 5,500) entrará en vigencia el próximo 1 de enero y ha sido determinado mediante el , publicado hoy en el diario El Peruano, considerando los supuestos macroeconómicos, según explica la norma legal.

De esta manera, el valor de la UIT se incrementará en S/ 150 con relación a la del 2025, que está fijada en S/ 5,350.

LEA TAMBIÉN: MEF va tras "acuerdo fiscal" en Perú: este es su plan

La UIT ha venido evolucionando en forma ascendente en los últimos años, actualmente es de S/ 5,350, luego de haber tenido los valores de S/ 5,150 (2024); S/ 4,950 (2023); S/ 4,600 (2022); S/ 4,400 (2021); S/ 4,300 (2020); S/ 4,200 (2019); S/ 4,150 (2018); S/ 4,050 (2017); S/ 3,950 (2016); S/ 3,850 (2015); S/ 3,800 (2014); S/ 3,700 (2013) y S/ 3,650 (2012).

La UIT es el monto de referencia utilizado en las normas tributarias para mantener en valores constantes las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos.

También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales.

La decisión de elevar la UIT la adopta el MEF conforme con la Norma XV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario.

