MEF va tras "acuerdo fiscal" en Perú.
Whitney Miñán
A finales de octubre, Gestión conversó con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, quien adelantó a este diario -en ese momento- que buscaría concretar una suerte de acuerdo nacional económico. “No solo sería con el Congreso de la República, sino con los candidatos presidenciales y de gobiernos regionales y locales”, comentó en entrevista. Esto, ahora, daría su primer paso.

