Este jueves 18 de diciembre se realizaría la primera sesión de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha denominado “Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible”.

De hecho, ya algunos de los invitados por el ministerio han hecho público las expectativas sobre esta reunión.

El @MEF_Peru invita a una reunión el jueves 18 a una serie de autoridades y personalidades para "...establecer una hoja de ruta en materia fiscal..." --La estabilidad fiscal no se defiende con reuniones sino con acciones concretas--. #economia #politicafiscal — Alfredo E Thorne (@aethorne) December 16, 2025

Los pasos que dará el MEF con este acuerdo

Ante la consulta de este diario al ministerio, la cartera explicó que esta primera cita es para instalar la primera sesión de la mesa, “concebida como un espacio de diálogo y coordinación convocado por el Poder Ejecutivo —a través del MEF y en el marco del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización—”.

“(...) está orientado a la construcción de un consenso nacional en materia fiscal que garantice un crecimiento económico responsable y sostenible, sustentado en una gestión sólida, previsible y transparente de las finanzas públicas del país”, refiere.

En concreto, se expondrá una hoja de ruta que espera ser engrosada con los comentarios de todos los participantes, que no solo son de la parte pública, sino también del sector privado .

Con ello, el foco es “consolidar un marco fiscal de largo plazo que sea asumido y sostenido por las futuras autoridades, en beneficio del desarrollo y la estabilidad del país”.

Aunque no es el único indicador para referirnos al tema fiscal de Perú, lo cierto es que es el “más popular” pues en los últimos años el país no ha dejado de incumplirlo: el déficit fiscal.

Para este año, ya distintos analistas prevén que finalmente se volvería a cumplir la meta (el “techo” es de 2.2% del PBI). Sin embargo, el reto estará en el 2026, con una meta de 1.8% del PBI, pero en un contexto de cierre de gestión de los gobiernos subnacionales, regiones y municipios, que usualmente gastan más, aunado a los primeros meses del nuevo Gobierno.

¿A quiénes invitó el MEF?

Entre los invitados está todo el Gabinete de Ernesto Álvarez, es decir, los ministros; funcionarios del MEF; exministros de Economía; presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi; al contralor César Aguilar; al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde; presidentes de gremios empresariales; representantes de centrales sindicales; representantes del BID, FMI y se sumaría BM y CAF.

Aunque los incumplimientos del déficit fiscal, por ejemplo, se dieron bajo recientes gestiones del MEF, la actual cartera optó por invitar a prácticamente todos los exministros de Economía de los últimos años.

En la lista de invitaciones que revisó Gestión figuran, por ejemplo, Waldo Mendoza, Alonso Contreras, Carlos Oliva, Claudia Cooper, Fernando Zavala, José Salardi, Luis Carranza, Mercedes Araoz, Luis Miguel Castilla, Kurt Burneo, Ismael Benavides, Alfredo Thorne, José Arista, Pedro Francke, Óscar Graham, Luis Valdivieso, María Antonieta Alva y Raúl Pérez Reyes. David Tuesta también fue invitado, pero como presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Quedará pendiente conocer quiénes finalmente asistirán al llamado del MEF.