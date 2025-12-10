Desde la organización esperan que la economía peruana crezca un 3.1%, según actualizaron en su reciente conferencia “Perspectivas Económicas de la OCDE: América Latina”. | Andina
El Perú vive un momento “récord” de sus términos de intercambio comercial, que evidencian la relación entre los precios de las exportaciones y de las importaciones. Sin embargo, desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) observaron que no se está trasladando a mayores niveles de crecimiento.

