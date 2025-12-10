“Perú está disfrutando de términos de intercambio muy favorables, que se reflejan en un superávit comercial de bienes cercano a máximos históricos y en una mejora importante de la cuenta corriente, apoyada sobre todo por los altos precios del cobre y del oro. Pero, contrariamente a otros episodios de altos términos de intercambio, estos vientos externos no se traducen en un crecimiento por encima de 3% ”, señaló Paula García, jefe del equipo de Perú y Colombia de la OCDE, a Gestión.

Desde la organización esperan que la economía peruana crezca un 3.1%, según actualizaron en su reciente conferencia “Perspectivas Económicas de la OCDE: América Latina”.

En este contexto, García indicó que hay dos aspectos claves que se configuran como “pérdidas” para el país por no aprovechar estas muy favorables condiciones.

El primero es “reconstruir colchones para enfrentar futuros choques”, haciendo referencia a que el Gobierno debería estar generando ahorros que le permitan recuperar lo que fue gastado, principalmente, en los años después de la pandemia de la COVID-19.

Una segunda pérdida para el país es no estar acelerando reformas estructurales que permitan dinamizar la actividad nacional .

“Con estos precios de exportación sería el momento de avanzar más rápido en una consolidación fiscal creíble, de utilizar los ingresos adicionales para invertir más en educación, protección social e infraestructuras resilientes, y de mejorar la previsibilidad regulatoria para destrabar la inversión privada, todo lo cual permitiría aumentar el crecimiento de largo plazo de Perú, uno de los desafíos más importantes”, subrayó.

Perú registra niveles récord de exportaciones. (Imagen: Andina)

Puntualmente sobre la consolidación fiscal, la vocera de la OCDE mencionó que el Perú debe apuntar a reducir el gasto corriente ineficiente, revisando exoneraciones y fortaleciendo la administración tributaria .

“Los buenos términos de intercambio tampoco han evitado desequilibrios fiscales”, anotó. “Pese al impulso de los precios de los metales, seguramente también se incumpla este año [el déficit fiscal]. Y las proyecciones dan incumplimiento en los próximos dos años”, agregó.

García explicó que esto es el reflejo de una presión creciente del gasto, sostenidos en salarios públicos, seguridad, infraestructuras y apoyo a empresas públicas como Petroperú.

Esto se vincula con ingresos tributarios estructuralmente bajos –en torno al 17% del Producto Bruto Interno (PBI), muy por debajo de los promedios de América Latina y la OCDE– debido a la alta informalidad, la evasión y la proliferación de exoneraciones tributarias.

Factores múltiples

En general, García analizó que, en Perú, existen cuellos de botella estructurales que no permiten un mayor crecimiento. Entres estos apuntó a la alta informalidad del trabajo y las empresas, bajos niveles educativos, oferta limitada de formación técnica, mercados financieros poco profundos, con micro y pequeñas empresas (Mypes) con poco acceso a crédito asequible e infraestructura de baja calidad.

Pero, por estos días, subrayó que el principal freno es la “coyuntura doméstica”. “Aún con precios de metales elevados y baja inflación, el crecimiento se proyecta en torno a 3.1% en 2025 y luego algo por debajo (2.8% en 2026, 2.7% en 2027)”, dijo.

La elevada incertidumbre doméstica, que considera la incertidumbre política con vista a las elecciones de 2026 y episodios de conflictividad social y seguridad, sigue debilitando la confianza de empresas y hogares, conteniendo la inversión y el consumo, indicó la vocera de la OCDE, en el marco de la presentación de su último estudio económico que revisó el panorama local.