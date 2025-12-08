Cusco recibió la visita de una delegación del Estado de Utah, liderada por el presidente del Senado, J. Stuart Adams, con el objetivo de identificar oportunidades de comercio, inversión y turismo . La misión sostuvo encuentros con autoridades locales y con el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson, en un esfuerzo por promover una agenda conjunta que potencie el desarrollo económico regional.

Durante el intercambio, se evaluaron sectores con potencial para impulsar la relación bilateral, entre ellos turismo, agroindustria, educación e industria textil. La delegación estadounidense revisó la oferta exportable cusqueña, con énfasis en café, cacao, maíz y frutos nativos como el aguaymanto, productos con demanda creciente en el mercado internacional.

También se destacó el valor de los textiles de alpaca, la joyería y los superfoods como la quinua y la kiwicha, reconocidos en Estados Unidos por su calidad y valor nutricional.

El embajador Anderson resaltó que una mayor articulación con el sector público y privado de Utah podría impulsar productos con valor agregado y ampliar su presencia en Estados Unidos y otros mercados de la región. Según dijo, esta estrategia permitiría a los productores cusqueños mejorar su competitividad y acceder a nuevas cadenas comerciales.

Delegación del Estado de Utah, de los Estados Unidos, encabezada por el presidente del Senado, señor J. Stuart Adams, se reunió con el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson. Foto: Cancillería.

La visita coincidió con el inicio del primer vuelo directo entre Salt Lake City y Lima, lo que abre una etapa promisoria para el comercio, la inversión y el turismo, y mejora considerablemente la conectividad de la comunidad peruana residente en Utah y en la costa oeste de los Estados Unidos.

Esta conexión facilitaría, además, el intercambio empresarial, dinamiza las oportunidades de negocio y amplía las experiencias de viaje hacia destinos emblemáticos como Cusco y Machu Picchu.

LEA TAMBIÉN: Reserva Nacional de Paracas apuesta por turismo vivencial y estrategias de conservación

La Cancillería destacó que continuará promoviendo alianzas que fortalezcan la proyección internacional de la región y generen oportunidades económicas sostenibles para su población.