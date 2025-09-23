Gregorio Huamaní, artesano de Paracas, transforma su vínculo con el mar en piezas, como parte de la iniciativa “Aliados por la Conservación”. Foto: RNP.
Giancarlos Torres
Giancarlos Torres

Paracas es uno de esos destinos donde el sol nunca falta, sin importar la época del año. A veces fulgurante, otras más sereno, pero siempre presente. Aunque en ciertos meses brilla con mayor intensidad, el que encontré hace unos días ofrecía un calor agradable, suficiente para disfrutar sin resultar sofocante. ¿Y los vientos? Su fama está bien ganada y su carácter indomable se hace sentir, sobre todo por las tardes, pero lejos de arruinar la experiencia, añaden un sello especial que no interfiere con los planes.

