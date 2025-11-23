Gremios empresariales respaldan que haya gestión ordenada y segura de los flujos migratorios (Foto: Ministerio de Defensa)
Gremios empresariales respaldan que haya gestión ordenada y segura de los flujos migratorios
Redacción Gestión
En un comunicado conjunto, diversos gremios del empresariado peruano expresaron su respaldo al anuncio por parte del Gobierno del presidente José Jerí, de que adoptará medidas para fortalecer la seguridad en las fronteras del Perú.

El documento es suscrito por gremios como la Asociación de Exportadores (Adex), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

También por la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), ComexPerú, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Perucámaras, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) y la plataforma Mypymes.

Acción ante aumento migratorio

Como representantes de diversos sectores productivos, señalan que coinciden plenamente en que es esencial para garantizar la estabilidad social, fortalecer la seguridad ciudadana y asegurar la continuidad de las actividades económicas en todo el territorio.

El incremento sustantivo de la migración en los últimos años -observan- ha generado una presión considerable sobre las capacidades del Estado, situación que exige acciones firmes, articuladas y oportunas.

En esa línea, también saludan la decisión del Gobierno de reforzar la coordinación intersectorial e intensificar el trabajo conjunto con los países vecinos y con los organismos internacionales especializados en materia migratoria y de refugio.

Desafío colectivo

Coincidiendo con lo manifestado por la Cancillería, la atención a este desafío -indican los gremios- debe asumirse de manera colectiva, bajo criterios de corresponsabilidad y en estricto respeto del marco jurídico internacional.

“Reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando con el Gobierno en la promoción del orden, la formalidad y la seguridad, condiciones indispensables para el desarrollo del país”, remarcan en el comunicado.

