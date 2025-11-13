El gremio, afiliado a la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú), invocó a las autoridades competentes a atender sus demandas. (Foto: Andina)
El gremio, afiliado a la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú), invocó a las autoridades competentes a atender sus demandas. (Foto: Andina)
El anunció el inicio de una huelga nacional a partir del 27 de noviembre de 2025, medida que regirá desde las 00:00 horas en todo el territorio peruano.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento público en el que el gremio expresó su rechazo a la falta de avance en el Congreso de la República sobre los proyectos de ley que permitirían el para los trabajadores CAS de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

denunció que estos proyectos -el N.º 7368/2023-CR y el N.º 10625/2024-CR- permanecen en la agenda del Pleno del Congreso por más de tres meses sin ser debatidos, lo que consideran una vulneración al principio de igualdad de derechos frente a otros sectores del Estado.

Asimismo, el sindicato cuestionó el incumplimiento de los convenios colectivos suscritos con la , lo que, según indicaron, refuerza la necesidad de iniciar una medida de fuerza.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales y la búsqueda de una solución justa y equitativa, en estricto respeto del marco constitucional y legal vigente”, señala el comunicado firmado por la dirigencia de .

El gremio, afiliado a la Confederación Nacional de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú), invocó a las autoridades competentes a atender sus demandas y garantizar una solución que respete los derechos laborales del personal de Migraciones.

