Congreso aprobó el nombramiento del 100 % del personal de la salud bajo el régimen laboral CAS. (Foto: Referencial)
, regulado por el Decreto Legislativo 1057.

Con 76 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, fue aprobada esta iniciativa legislativa.

, así como sus organismos dependientes y las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales.

, abarcando tanto a profesionales como a técnicos y auxiliares de la salud bajo el régimen CAS en dichas entidades.

La iniciativa legislativa propuso modificar la Ley 32185, Ley de Presupuesto 2025, para ajustar uno de sus apartados e incorporar el numeral 49.4 al artículo 49, con el objetivo de facilitar estas medidas.

Cabe resaltar que este proyecto fue aprobado por el Congreso anteriormente, pero fue observado por el Gobierno de Dina Boluarte.

Justamente, un análisis presupuestario del Ejecutivo indicó que la propuesta implicaría un gasto extra de 36 millones 100 mil soles para el año fiscal 2025, monto que no está contemplado en el presupuesto ni cuenta con financiamiento identificado.

Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sostuvo que la medida es viable y sostenible debido a que permite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar modificaciones presupuestarias en el pliego y mover sus saldos incluyendo la reserva de contingencias.

La norma aplicará para el personal CAS del Ministerio de Salud, sus organismos dependientes y las unidades ejecutoras de los gobiernos regionales. Foto: Congreso.
