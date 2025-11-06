Según datos de CODIP, entre enero y octubre de este año son 45,000 los bonos para vivienda social entregados por el Estado.
El presupuesto del Estado para subsidios destinados a promover la vivienda social tendrá un fuerte recorte en el 2026, advirtió la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

