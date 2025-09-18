La inteligencia artificial está transformando la manera en que las empresas gestionan la relación con sus clientes.

Un ejemplo es el sector inmobiliario, que diariamente recibe a miles de potenciales compradores y ha empezado a adoptar soluciones de IA capaces de realizar las tareas de los teleoperadores tradicionales, reduciendo hasta en dos tercios la necesidad de este personal humano, y asumir el rol de filtro principal, liberando a los equipos para tareas de mayor valor agregado.

Según algunos estudios, un teleoperador humano puede atender en promedio hasta 50 llamadas efectivas al día. En contraste, las pruebas internas de Ramo muestran que la IA teleoperadora puede realizar múltiples llamadas en simultáneo de forma masiva, aumentando la eficiencia entre un 500% a 1000%, dependiendo de la inversión y la información que maneje la empresa.

“Lo interesante de este modelo no es solo el ahorro de tiempo, sino la escalabilidad. La IA puede procesar miles de interacciones en paralelo, respondiendo todo tipo de dudas, y hasta objeciones naturales y redirigir la conversación hacia el objetivo del negocio, ya sea vender o derivar con un asesor bancario . Estos miles son imposibles de lograr con un equipo humano limitado por la jornada laboral”, afirma José Luis Yarlequé, director general de Ramo Perú.

Vale recalcar que la IA teleoperadora no reemplaza por completo al personal, sino que lo transforma. Mientras la máquina atiende la primera capa de interacción, los colaboradores humanos pueden concentrarse en atender casos complejos, analizar reportes y entrenar nuevos modelos de IA.

“Estimamos que el personal requerido para este tipo de tareas se reduciría a un tercio del nivel actual. Esto nos lleva a que los equipos humanos tengan un rol más estratégico, centrado en construir automatizaciones y mejorar la experiencia del cliente”, sostiene Yarlequé.

A diferencia de los callbots que actualmente se utilizan en muchas empresas y que han ganado una aversión por parte del público que busca una interacción más humana, la IA desarrollada por Ramo se integra directamente con SAP Business One, lo que le permite consultar datos en lenguaje natural, generar predicciones y mostrar resultados al instante. Esta capacidad convierte a la herramienta en un recurso de inteligencia empresarial, más allá de la simple atención al cliente.

Expansión de la IA a más sectores

La demanda de esta tecnología crece en todos los sectores, principalmente los de alta interacción con el público como centros médicos, empresas de telefonía y servicios masivos.