OpenAI ha subrayado la capacidad de ChatGPT para crear valor económico para los usuarios tanto a nivel personal como profesional, aunque prima su uso para tareas personales cotidianas, con conversaciones centradas en orientación práctica, búsqueda de información y escritura.

Desde el lanzamiento de ChatGPT hace tres años, el ‘chatbot’ ha ido ganando cada vez más peso en el día a día de los usuarios, que han aumentando progresivamente su adopción, extendiéndose “más allá de los primeros usuarios” y reduciendo la brecha de género inicial. Todo ello, con un uso que ha ido evolucionando para generar valor económico, tanto a nivel personal como profesional.

Así se desprende del reciente estudio publicado por la compañía dirigida por Sam Altman sobre cómo utiliza la gente ChatGPT, que es el “más grande hasta la fecha” y que permite ver cómo esta tecnología “ampliamente democratizada” crea valor “a través de una mayor productividad”, tal y como ha detallado la compañía en un comunicado en su blog.

Creado por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), el equipo de investigación Económica de OpenAI y el economista de la Universidad Harvard David Deming, este estudio engloba un análisis a gran escala de 1,5 millones de conversaciones de usuarios con ChatGPT, desde noviembre de 2022 hasta julio de 2025, para examinar la evolución de uso del ‘chatbot’ por parte de los consumidores.

Entre sus principales conclusiones, cabe destacar que, actualmente, ChatGPT es utilizado a partes iguales tanto por hombres como por mujeres, a pesar de que inicialmente se observaba una brecha de género en este sentido, ya que los primeros usuarios fueron mayoritariamente hombres.

Concretamente, entre los usuarios que utilizan ChatGPT con nombres que pueden clasificarse como masculinos o femeninos, en enero de 2024, se registraron un 37 por ciento de nombres típicamente femeninos, mientras que en julio de 2025 este porcentaje aumentó a más de la mitad, con un 52 por ciento.

Igualmente, los usuarios más jóvenes son los que más recurren a ChatGPT, representando el 46 por ciento de los mensajes del conjunto de datos analizado.

Además, el estudio también subraya cómo ChatGPT ha ido evolucionando hasta convertirse en una herramienta más accesible. Esto se debe a que se ha registrado un crecimiento “rápido” en su uso por parte de usuarios que pertenecen a países de ingresos bajos y medios.

Según ha ejemplificado OpenAI, para mayo de 2025, las tasas de crecimiento de adopción del ‘chatbot’ en los países de ingresos más bajos eran más de cuatro veces superiores a las de los países de ingresos más altos.

PARA QUÉ SE USA CHATGPT

Otro de los aspectos en los que se ha centrado el estudio es en analizar los usos que tiene ChatGPT para cada persona, mediante un proceso automatizado que preserva la intimidad de las conversaciones. En este sentido, se ha concluido que prima su uso para la realización de tareas cotidianas personales del día a día, superando incluso las tareas laborales.

“Observamos un crecimiento constante en los mensajes relacionados con el trabajo, pero un crecimiento aún más rápido en los mensajes no relacionados con el trabajo, que han pasado del 53 por ciento a más del 70 por ciento del uso total”, señalan en el estudio. El uso laboral se reduce a, actualmente, el 30 por ciento.

Tres cuartas partes de las conversaciones analizadas estaban centradas en temas relacionados con la orientación práctica, la búsqueda de información y la redacción, que son los tres temas más comunes y que, en conjunto, representan casi el 80 por ciento de todas las conversaciones.

Asimismo, el estudio también detalla que la escritura es la tarea laboral más común solicitada por los usuarios, representando el 40 por ciento de las conversaciones de este ámbito. Esto, pone sobre la mesa las capacidades que ofrecen los modelos de Inteligencia Artificial (IA) para generar resultados útiles en comparación con, por ejemplo, los motores de búsqueda tradicionales.

Por su parte, la programación y la “autoexpresión” siguen siendo actividades de nicho, ya que representan porcentajes de uso “relativamente bajos”, según ha matizado OpenAI.

Siguiendo esta línea, la compañía también se ha referido a otros patrones de uso de ChatGPT, relacionados con los términos ‘Preguntar’, ‘Hacer’ y ‘Expresar’. En este caso, el estudio refleja que aproximadamente la mitad de los mensajes (49 por ciento) se incluyen en la categoría de ‘Preguntar’, lo que muestra que los usuarios “valoran ChatGPT principalmente como un asesor, no solo para completar tareas”.

La categoría de ‘Hacer’, que se encuentra en el 40 por ciento de los mensajes, incluye aproximadamente un tercio del uso para tareas relacionadas con el trabajo. Esto incluye interacciones orientadas a tareas como la redacción de texto, la planificación o la programación. Es decir, en esta categoría, el ‘chatbot’ se usa para “generar resultados o completar trabajo práctico”.

Igualmente, la categoría ‘Expresar’ cuenta con un 11 por ciento del uso entre los usuarios, y generalmente implica una interacción que incluye reflexiones personales, exploración y juego.

CREAR VALOR EN EL DÍA A DÍA

Teniendo todo ello en cuenta, el estudio aclara que el impacto económico de ChatGPT para los usuarios se extiende tanto al ámbito laboral como a la vida personal y, dado que ambas categorías siguen creciendo, Open AI ha subrayado la “doble función” de ChatGPT.

Así, se ha referido al ‘chatbot’ como una herramienta de productividad y generador de valor para los consumidores en su vida diaria. “En algunos casos, genera un valor que las medidas tradicionales, como el PIB, no logran captar”, ha sentenciado la tecnológica.

En parte, esta creación de valor hace referencia a otros factores como el apoyo a la hora de tomar decisiones, dado que ChatGPT “ayuda a mejorar el juicio y la productividad de los usuarios”, sobre todo, a la hora de realizar labores que requieren mucho conocimiento, según ha manifestado la compañía.

Además, parte de este aumento en el uso del ‘chatbot’ por parte de los usuarios también está relacionado con resultados mejorados impulsados por nuevos modelos y con el descubrimiento de nuevos casos de uso.