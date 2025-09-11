El último reporte del portal inmobiliario Urbania, con datos al mes de agosto, muestra en ese mes una caída de precios de viviendas en 14 distritos de Lima .

Los distritos con baja de precios en agosto fueron Barranco, San Isidro, San Borja, Lince, Surquillo, Pueblo Libre, La Molina, Breña, Ate, La Perla, Bellavista, San Juan de Miraflores, Callao y San Martín de Porres (ver cuadro).

En contraste, en agosto los precios subieron en Jesús María, Magdalena del Mar, Cercado de Lima, entre otros.

La disminución mensual de precios en 14 distritos en agosto es mayor a lo registrado en julio (11 distritos con precios a la baja) y junio (10 distritos con precios a la baja).

El reporte de Urbania va en línea con lo informado hace unos días por el Scotiabank, cuando indicó que la baja del dólar ha generado una disminución en el precio de las viviendas en el país.

Asimismo, Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania y Adondevivir, refiere que la tendencia de la cotización del dólar influye en el mercado inmobiliario pues los precios de un segmento importante de viviendas se pactan en dólares.

Como referencia, la cotización del dólar cerró el pasado 10 de septiembre en S/ 3.48, lo que implica una baja, hasta esa fecha, de 7.47% en lo que va del año.

Si bien en los últimos meses los precios en algunos distritos bajaron, en el acumulado de los últimos 12 meses aún se registra un importante incremento de precios, según muestra el reporte de Urbania.

Destacan los casos de La Victoria y Cercado de Lima, con incrementos acumulados de precios en los últimos 12 meses de 14.9% y 10.1% respectivamente (ver cuadro).