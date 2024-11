Así lo muestra un estudio realizado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina, en conjunto con el portal inmobiliario Adondevivir, quienes presentaron los resultados del Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL Di Tella - Adondevivir), de septiembre de 2024.

Las ciudades con el metro cuadrado más caro de la región son Montevideo (US$ 3,454), Ciudad de México (US$ 2,706), Monterrey (US$ 2,561), Buenos Aires (US$ 2,540) y Santiago (US$ 2,420).

En contraste, las ciudades con el metro cuadrado más accesible son Quito (US$ 1,215), Córdoba (US$ 1,528), Rosario (US$ 1,547), Panamá (US$ 1,761) y Lima (US$ 2,098).

El estudio informa el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 13 ciudades de 8 países de América Latina, que son comparables a lo que en Lima son Miraflores, La Molina, San Isidro y Santiago de Surco. En este ranking, a nivel de precios Lima ocupa la posición 9 entre las 13 ciudades estudiadas (ver cuadro).

El cómputo se hace a partir del precio pedido en los avisos de venta en sitios web, tanto de viviendas nuevas y de segundo uso, mayormente pertenecientes al Grupo QuintoAndar (forman parte los portales inmobiliarios Adondevivir, Urbania, entre otros).

El que Lima no registre los precios más altos de la región se debería a múltiples razones, indicó Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania y Adondevivir en Perú. “Por ejemplo, la estabilidad del tipo de cambio en nuestro país y la inflación moderada que tenemos en comparación con otros países que permite mantener los precios más accesibles en dólares”, señaló.

“Y porque en otros países las propiedades inmobiliarias son utilizadas con mayor frecuencia como instrumento de inversión y ahorro, especialmente en contextos de inflación alta, lo que incrementa los precios de estas ciudades por la mayor demanda para inversión y no solo para vivienda”, agregó Barredo.

En comparación con el anterior estudio de marzo del 2024, el metro cuadrado en Lima tuvo una variación en el precio de -1.3% en dólares y un aumento de 0.8% en moneda local. En promedio, los precios en América Latina disminuyeron un 3.2% en dólares.

“El aumento de los precios en soles podría estar impulsado por la inflación interna en el país; es decir, aunque el valor en soles suba debido al incremento generalizado de precios, la conversión a dólares no refleja ese aumento porque el dólar no está sujeto a la misma inflación”, señaló al respecto Luciano Barredo.

El dato. De acuerdo al último informe de Urbania sobre el índice del mercado inmobiliario en Lima, la relación entre el alquiler anual y el precio de compra-venta de inmuebles se ubica en 5.04%. Es decir, que se necesitan aproximadamente 19.8 años de alquiler para recuperar la inversión total de compra.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.