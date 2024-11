La publicación es una guía para llegar a la anhelada ‘libertad financiera’. En ese camino, una de las ideas más controversiales que presenta es evaluar la alternativa de comprar un inmueble, pero no para vivir en él, sino para alquilarlo; es decir, como medio de inversión. Y seguir alquilando un inmueble para vivir; esto con el objetivo de ‘hacer trabajar’ los fondos ahorrados para la compra del inmueble y evitar que estos fondos ‘duerman’.

- Tal como titula el libro, ¿Cómo hacer que tu dinero trabaje por ti?

Lo primero, lo más importante, es tener educación, informarte sobre las opciones que tienes. No te vas a volver millonario de la noche a la mañana, sino que el tomar buenas decisiones financieras a lo largo del tiempo te van a llevar a tener los resultados que estás buscando; dentro de estas decisiones financieras, están el ahorro y averiguar sobre instrumentos de inversión.

- ¿Cuánto se debe ahorrar?, ¿pueden ser montos pequeños al inicio?

Claro que sí, pueden ser montos pequeños, lo más importante es empezar con el hábito de ahorrar. Que cada vez que recibas dinero, puedas ahorrar una parte. Eso es lo más importante. Puedes empezar con un 1% o 2% (de tus ingresos) y luego ir subiendo a un 10%, 20% o 30%. Muchas personas dicen que ganan un sueldo bajo, que no les alcanza para ahorrar, pero la realidad es que no importa cuánto dinero ganas, sino cuánto eres capaz de mantener. Hay que comenzar a generar el hábito del ahorro. Eso es lo más importante.

- Luego de tener ya algo ahorrado, ¿cómo decidir en qué invertir?

Tienes siempre que invertir en las cosas que conoces. Si no entiendes de Bolsa de Valores, es mejor que no inviertas allí, si no sabes de temas inmobiliarios, mejor no invertir. Lo más básico para que una persona empiece a invertir son los depósitos a plazo fijo y cosas similares.

- Se viene la campaña navideña, ¿se puede emprender un negocio con ese enfoque?

Lo que sucede con los negocios es que no solo inviertes dinero, sino también inviertes tiempo; un negocio será más rentable que una inversión, pero el tema es que tengas el tiempo para desarrollar bien el negocio.

- Una de las metas que se menciona en el libro es lograr la libertad financiera, ¿en qué consiste?

La libertad financiera se logra cuando haces que tu dinero generado por inversiones cubra tu estilo de vida. Si tu estilo de vida cuesta 1,000 dólares al mes, y tienes una propiedad que alquilas, ya sin deudas, que te genera 1,000 dólares al mes, entonces eres libre financieramente.

- ¿En cuánto tiempo se puede alcanzar la libertad financiera? En el libro mencionas un ejemplo en el que se podría llegar a lograrlo en 17 años.

Depende de la situación de cada uno. Los 17 años es solo un ejemplo, pero no hay un estándar, dependerá de cuánto dinero eres capaz de ahorrar, gastar y la rentabilidad que generan tus inversiones; puede ser menos o más de los 17 años. Pero es imposible ganar, financieramente hablando, si solo cobras un salario; tienes que comenzar a invertir y a adquirir activos.

- Y mencionas en el libro que la compra de un inmueble para vivir en él quizá no sea lo más recomendable, ¿por qué?

Comprar un inmueble pueda que no sea lo más adecuado, pues muchos lo compran con los ahorros de toda su vida y no se dan cuenta de que ese es el dinero que debería estar trabajando para ellos, debería estar generando más y no está generando más pues lo han puesto en una vivienda donde ellos viven y no te genera nada más. Sugiero comprar un inmueble para alquilar y se viva en uno alquilado. En el libro comienzo a cuestionar, con ejemplos prácticos, por qué tu casa puede no ser una buena inversión.

- Suena bastante difícil asimilar esa idea, ¿está dirigida a cualquier segmento de personas?

Todos deberían tener un segundo pensamiento al comprar una vivienda. Hoy en día socialmente está aceptado que compres viviendas para vivir y es hasta incorrecto decir compra para alquilar y alquila para vivir; pero no puedes darte el lujo de poner tus ahorros en algo que no te genere una ganancia mensual o ningún flujo; tenemos que pensar dos veces antes de poner tu dinero a dormir en una vivienda.

- ¿Y cómo confrontar la idea de que si uno vive en un inmueble alquilado, lo que está pagando en alquiler es dinero desperdiciado?

Eso se afronta de la misma manera que tú en la vida alquilas todo, pagas suscripción de Netflix; no compras un avión, alquilas el asiento para volar, lo mismo si subes a un bus. No hay problema en alquilar, pues es mejor muchas veces alquilar. Creo que es un tema muy arraigado en la sociedad, pero es algo que tenemos que replantearnos.

Cristian Arens en una de sus conferencias.

- ¿Las recomendaciones que das son para todo tipo de público o tienen que tener determinado nivel de ingresos?

Para todo tipo de público; el nivel de ingresos actual no es indicador del futuro que van a tener; el libro está diseñado para que puedas tener libertad financiera, para quien tiene la meta de vivir de sus inversiones.

- Cuando se logra la libertad financiera, ¿esa persona ya puede dejar de laborar en su empleo y vivir de la rentabilidad de sus inversiones?

Puedes hacerlo, pero yo no lo promuevo. Lo que yo busco es que las personas trabajen en proyectos que los apasionen; el problema no es trabajar, sino trabajar en algo que no te gusta. Promuevo que en tus tiempos libres hagas algo que te interese, algún negocio, que te permita salir adelante, pues al final eso es lo que cambia la vida de las personas y tendrás una vida mucho más feliz.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.