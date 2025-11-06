El presidente de CODIP, José Espantoso, sostuvo que la variación de la cotización del dólar tiene un efecto limitado en el precio de las viviendas.

“El 90% a 95% de la oferta inmobiliaria está puesta en soles. Solo en proyectos muy específicos de Lima Top está en dólares; la gran mayoría vende en soles, pues las personas que compran ganan y se endeudan en soles”, subrayó el ejecutivo, quien fue uno de los asistentes al CADE 2025.

“Si ves la estructura de un proyecto, la mano de obra y la gran mayoría de materiales se compran en soles. Quizá los únicos dos (materiales) que los sigues comprando en dólares son los ascensores y los cables, el resto está expuesto al sol. Por eso todos nos hemos acostumbrado a hablar en términos de soles”, remarcó José Espantoso.

José Espantoso, presidente de CODIP, fue uno de los asistentes al CADE 2025. Foto: Giancarlo Ávila.

El último reporte de CODIP, con datos a septiembre del 2025, muestra que los precios de las viviendas han subido en 1.5% en los últimos dos años.

“Este año no es que haya una gran alza de precios, se ha movido ligeramente, dependiendo de las zonas de Lima. Creemos que el próximo año será algo muy similar”, estimó Espantoso.

El ejecutivo destacó que las ventas de viviendas han crecido en 22% este año. Asimismo, descartó que exista una ‘burbuja inmobiliaria’ en Lima.

“Lo importante del mercado nuestro es que es un mercado sano. Lo notas con el ratio de absorción, mensualmente se absorbe el 4% de toda la oferta de viviendas y eso te habla de la solidez del mercado”, anotó.