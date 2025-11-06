El último reporte de CODIP, con datos a septiembre del 2025, muestra que los precios de las viviendas han subido en 1.5% en los últimos dos años. (Foto: GEC)
José Carlos Reyes Leyva
Este año la cotización del dólar cae en 10%. No obstante, ello no implica que los precios de las viviendas tengan una tendencia a la baja, debido a que la mayoría se vende en soles, precisó la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

