Transportistas consideran que el subsidio otorgado por el Estado frente al alza del Diésel resulta insuficiente
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Elías García Olano
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Este martes el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia 006-2026 por el cual establece un subsidio dirigido a los transportistas del servicio urbano de pasajeros en Lima y Callao, luego del anunciado paro que habían previsto días atrás a raíz de alza en el precio del Diésel.

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