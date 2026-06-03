Según la norma, el subsidio se calculará en función al kilometraje recorrido durante la prestación del citado servicio durante 60 días, a razón de S/0.50 para ómnibus, de S/0.40 para minibús y de S/0.30 para microbús.

Este beneficio económico directo, cuya aplicación estará a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), implicará un desembolso de S/44.1 millones, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El segundo subsidio en una semana

Este es el segundo subsidio que se aplica en el lapso de una semana, luego que el 28 de mayo último el Ejecutivo aprobara desembolsar S/33.8 millones para compensar a los transportistas de carga y pasajeros del interior del país, por los incrementos en los precios del Diésel.

En aquella ocasión el Gobierno emitió el D.U.004-2026, por el cual dispuso otorgar una compensación correspondiente a S/4.00 por galón de Diésel consumido también por dos meses desde el día siguiente de emitida esa norma.

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Transportistas: subsidio es exiguo

Sin embargo, según Martín Ojeda, director y vocero de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte (CIT), que representa a diversos gremios de transportistas, los subsidios aprobados para el interior del país resultan exiguos y no resuelven el problema de altos costos para el transporte.

Petroperú reduce precios del diésel y otros derivados, pero ajustes no se reflejan en los grifos

Indicó que con ese beneficio pecuniario un transportista estaba recuperando solo un 16% de los costos adicionales en combustibles que estaban asumiendo tras los incrementos de precios registrados a partir de marzo último, luego de la crisis en el suministro de gas natural vehicular (GNV).

Antes de esa crisis, recordó que el precio ex planta del Diésel, el combustible más consumido por los transportistas, se encontraba en S/12.60 por galón, y que luego se incrementó hasta S/20 a S/21 por galón, pero en los grifos llegaba a S/25 por galón en la capital, pero en provincias estaba aún más caro.

Petroperú reduce precio ex planta

Sin embargo, este martes Petroperú publicó un nuevo listado de precios ex planta (al por mayor), que en el caso del Diésel B5 S-50 de uso vehicular, lo fijó en S/17.61 por galón, una reducción de -3.73% en comparación con los S/18.30 que exhibía el pasado 29 de mayo.

Además, entre el 5 de mayo último a la fecha, la petrolera estatal ha aplicado una reducción del Diésel del orden de S/2.47 por galón, al haber pasado de S/20.09 a S/17.61 por galón, entre otros derivados que también tuvieron ajustes en sus precios a la baja, como los gasoholes, petróleos industriales y GLP.

La contracción de ese y otros combustibles va en línea con la tendencia a la baja en el precio del petróleo WTI, usado como referente para el Perú, y que hoy se encuentra en US$90.13 por barril, ante un posible acuerdo marco en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

No obstante, a nivel minorista, en Lima metropolitana el precio promedio del Diésel de uso vehicular aún se mantiene en torno a S/23.89 por galón, es decir resulta S/6.27 más elevado que al nivel mayorista de Petroperú, mientras su precio máximo bordea los S/27 por galón.

Camioneros buscan medidas adicionales

Por su parte, en diálogo con Gestión, Javier Marchese, presidente de la Unión de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), refirió que, si bien el subsidio alivia en alguna medida los sobrecostos de los transportistas, no necesariamente soluciona la problemática del sector.

Transportistas buscan se aplique acuerdo con el Ejecutivo para aplicar regulación a los fletes de transporte de carga

El dirigente indicó que hay otras medidas que están pendientes de aplicar por parte del Ejecutivo, atendiendo al reclamo de los gremios del sector, como es la devolución del cobro de peajes por parte de las concesionarias de carreteras, a lo cual el Gobierno se había comprometido.

Asimismo, Marchese refirió que están solicitando al Ejecutivo que termine de implementar y aplicar el Observatorio de Transporte Terrestre (OTT) que permite determinar estructuras de costos y valores referenciales de fletes, para establecer un piso tarifario técnico.

Reunión con candidatos

La creación del OTT fue acordado entre los gremios de transporte de carga y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), siendo creado por ley el año 2023, y cuyo reglamento se aprobó en noviembre del 2025.

Sin embargo, el dirigente refirió que hasta el momento ese mecanismo, que permitiría regular los fletes del sector, y resolver el problema de que muchas veces operan por debajo de sus costos y trabajan a pérdida, no está funcionando.

Más aún, Marchese indicó que están teniendo conversaciones con los partidos que son candidatos para la segunda vuelta, Fuerza Popular y Juntos por el Perú, para que conozcan la problemática del sector transportes, y escuchar sus propuestas de solución.