Transportistas de carga, además de buses interprovinciales y transporte urbano recibirán subsidio por consumo de Diésel desde mayo | Foto: Andina
Transportistas de carga, además de buses interprovinciales y transporte urbano recibirán subsidio por consumo de Diésel desde mayo | Foto: Andina
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Elías García Olano
mailElías García Olano

El alza en el precio de los combustibles tras el corte del suministro de gas natural en la primera quincena de marzo -seguida del aumento en la cotización de los derivados tras la guerra en Irán, impulsó que en Perú la inflación en el primer trimestre superara el rango meta del BCR.

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