El conflicto en Medio Oriente se encuentra ahora en un tenso alto al fuego, pero el precio del petróleo WTI -usado como referente para el Perú- si bien en las últimas semanas se había posicionado debajo de la barrera de los US$100 por barril, este miércoles se situó en US$107 por barril.

Mientras tanto, en nuestro país los precios mayoristas de los derivados del petróleo continúan en alza.

Este martes 28, las refinerías de Petroperú y Repsol aplicaron su octavo ajuste a los combustibles en lo que va de abril, con alzas en los gasoholes y gasolinas entre S/0.13 y S/0.34 por galón.

Refinación y ventas de combustibles en Perú, evolución hasta noviembre del 2025. Fuente: Reporte de Perupetro

¿Y la “pelea de precios”?

El ajuste se produjo, a pesar que ese mismo día ante el Congreso, Roger Arévalo, presidente de Petroperú, ofreció entrar en una “dura pelea de precios” (con su competidor Repsol y las importadoras) entendiéndose que aplicarían rebajas para recuperar mercado, que de 50% años atrás retrocedió ahora a entre 19 a 20%.

El mismo martes en la Comisión de Defensa del Consumidor, Ricardo Villavicencio, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos del Minem, reconoció que, tras alzas en los precios de los combustibles hasta en 40% en marzo, esa tendencia creciente iba a continuar aún varias semanas más.

Refinerías aplican su octavo ajuste a los precios de los combustibles en lo que va de abril Foto: GEC.

Frente a esa situación, anunció que el Gobierno alistaba un decreto supremo para declarar en emergencia la comercialización de combustibles, y darle herramientas al Indecopi para supervisar y prevenir la especulación y acaparamiento de combustibles.

Además, adelantó que el Gobierno aplicará subsidios a los combustibles consumidos por los transportistas, como resultado de acuerdos adoptados en mesas técnicas sostenidas con gremios de ese sector.

Devolución a transportistas

Tales acuerdos, anotó el funcionario del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se habían alcanzado en consenso también con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Transportes y Comunicaciones (MTC), y se aplicarían a partir de mayo próximo.

Gestión consultó a diversos gremios de transportistas sobre el tema, y éstos revelaron que, en efecto, han alcanzado acuerdos con el Gobierno para que se les aplique una devolución por el gasto en que incurran por el consumo de Diésel durante dos meses consecutivos.

Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportadores y Logística del Perú y América (GTL), detalló que el acuerdo consiste en que el Estado les devolverá -como subsidio- a razón de S/4.00 por cada galón de Diésel de uso vehicular que consuman entre mayo y junio próximos.

Ese beneficio, anotó, se aplicará tanto a los transportistas de carga en camiones, como a los que prestan servicio de transporte urbano en Lima y Callao, así como al transporte de pasajeros en buses interprovinciales, a partir de mayo próximo.

El transporte en buses interprovinciales y también de servicio urbano recibirán subsidio desde mayo

¿Cómo se aplicará el subsidio?

Al respecto, el MTC había señalado que el apoyo económico temporal que se analizaba semanas atrás para el transporte de carga, interprovincial y urbano provincial, estaba basado en el sistema de devolución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) bajo el criterio de “efecto espejo”.

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Diez explicó que el esquema de devolución se basará en la presentación de una declaración jurada y en una lista en Excel de la totalidad de galones de diésel consumidos y en las facturas electrónicas que lo sustenten en cada mes, siguiendo el mismo esquema que se usa actualmente para la devolución del ISC, y que por eso se le denomina “efecto espejo”.

Por su parte, Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga en Camiones (UNT-Perú), confirmó que el esquema antes mencionado es el que se acordó aplicar con los transportistas a partir del mes entrante.

Refirió que, si bien el subsidio debería alcanzar a las cerca de 180,000 empresas de transporte de carga a nivel nacional, se espera que sean mucho menos, pues existen diversos requisitos para acogerse a ese beneficio, como ser empresas formalmente constituidas registradas en el MTC y activas ante Sunat, además que, anotó, no pasan de 2,000 las que logran recuperar el ISC.

Grifos piden beneficio llegue también a usuarios

En tanto, Rocío Zorrilla, vicepresidente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP), refirió ante la Comisión de Defensa del Consumidor que ese gremio ya había advertido al Minem meses atrás -antes que ocurriera la crisis del gas natural-, que había riesgo de desabastecimiento de combustibles en el Perú.

En tal sentido, descartó que los grifos hayan estado guardando stock de derivados (acaparando), porque registran sus compras, y pidió que sus proveedores mayoristas (refinerías e importadores) exhiban su información (sobre el abastecimiento) a través de una plataforma de manera que se reduzca las asimetrías en la cadena de comercialización.

Además, señaló que estaban planteando medidas de protección a usuarios, como por ejemplo que se suspendiera temporalmente el ISC y el Impuesto al Rodaje que se aplican a los combustibles porque esos tributos forman parte de la estructura de costos que inciden en el precio al consumidor final.