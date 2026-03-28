El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó un proyecto normativo que busca actualizar los reglamentos que rigen la comercialización de combustibles líquidos en el país, con el objetivo de mejorar la eficiencia del mercado y reforzar la transparencia mediante el uso de herramientas tecnológicas.

La propuesta, oficializada a través de la Resolución Ministerial N.º 120-2026-MINEM/DM, plantea optimizar el acceso a información clave sobre inventarios y procedencia de combustibles. Esto permitirá que tanto el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) como los consumidores finales tengan mayor claridad sobre los productos disponibles en los establecimientos de venta.

Uno de los cambios centrales es la modificación del artículo 31 del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, que reemplazaría el registro físico de inventarios por sistemas digitales definidos por Osinergmin. Esta medida permitirá conocer diariamente el volumen de combustible disponible en cada estación, lo que resulta clave ante eventuales problemas de abastecimiento o interrupciones logísticas.

Asimismo, el proyecto incorpora el artículo 55A al reglamento de comercialización de combustibles, con el fin de transparentar la procedencia del producto que se expende. Esta información será gestionada a través del Sistema de Control de Órdenes de Pedidos (SCOP), herramienta administrada por el ente regulador.

Con estas modificaciones, el MINEM busca reducir la asimetría de información en el mercado y facilitar que los consumidores comparen precios y calidad de los combustibles, fortaleciendo así la competencia y la toma de decisiones informadas.

El proyecto normativo y su exposición de motivos se encuentran disponibles en la web institucional del MINEM. Los comentarios, aportes y opiniones de los actores interesados podrán ser enviados hasta el 5 de abril de 2026, a través de la mesa de partes de la entidad o mediante correo electrónico.