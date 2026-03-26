🇵🇪 El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), en la que se evaluó la posible derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025, con el propósito de fortalecer a Petroperú frente al actual contexto de… pic.twitter.com/k1zISqkJKe — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 24, 2026

La situación venía incluso desde un poco más atrás, cuando el entonces ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, dijo en conferencia de prensa que sí se le daría un nuevo salvavidas de S/ 500 millones a Petroperú.

Esta cifra habría quedado corta ahora con la aparente intención del Gobierno de otorgar US$ 2,000 millones , monto que habría dado a conocer durante la reunión con la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía (Fedunpe), que fue la comentada en el tuit mencionado de Presidencia.

Ahora, una nueva situación aparece en la jugada. Gestión conoció por fuentes allegadas a Petroperú que la Junta General de Accionistas (JGA), es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), pidió la renuncia de Edgar Zamalloa, actual presidente de la petrolera estatal, y de Miguel Flores, director independiente. Además, la JGA se habría reunido para escoger sus reemplazos.

Pérdida. Los últimos resultados de la compañía petrolera muestran una pérdida neta de US$ 468.3 millones a diciembre 2025, menor a la pérdida de US$ 773.9 millones a similar mes del año previo, según la información compartida a través de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

De concretarse este cambio, se hace más claro que el Gobierno daría marcha atrás con la reestructuración de la empresa, que hasta ahora, estaba bajo el seguimiento de ProInversión.

Ya David Tuesta, exdirector independiente de Petroperú y presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), había comentado a este diario en los últimos días que de concretarse la derogación del DU N° 010-2025 se tendría una “pésima señal” por parte de este Gobierno y con incidencia en la imagen del país .

En la misma línea, Miguel Incháustegui, extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), había opinado que se trata de un “mal precedente” y que el argumento del “contexto de crisis energética global” es inválido .

Este sería un nuevo cambio al directorio en un corto plazo. Cabe recordar que anteriormente, Elba Rojas encabezaba a la petrolera estatal, y anteriormente a ella estaba Luis Canales. Es más, durante la gestión de Rojas hubo un movimiento a nivel de la gerencia: en enero de este año, Rita López, gerenta general en ese momento, había presentado su renuncia, pero no procedió; en febrero, al final el propio directorio le dijo adiós a López.