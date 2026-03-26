Petroperú. Foto composición Chatgpt - Diario Gestión
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Whitney Miñán
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Petroperú ha estado en el centro de la conversación en los últimos días después que la propia Presidencia de la República comunicara, a través de su cuenta de X, que se evalúa retroceder con el Decreto de Urgencia N° 010-2025, que busca la reestructuración de la petrolera estatal dividiéndola en bloques patrimoniales.

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