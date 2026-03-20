El presidente José Balcázar afirmó que la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP) debe asumir las pérdidas derivadas de la reciente crisis energética que afectó al país, tras la rotura de un ducto de gas natural de Camisea.

El jefe de Estado sostuvo que la emergencia evidenció una falta de previsión por parte de la compañía encargada del transporte de gas. “El Estado reaccionó frente a una empresa privada que construyó un solo ducto y este se rompió”, señaló a Exitosa.

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Balcázar explicó que el Gobierno tuvo que intervenir con recursos logísticos, incluyendo el uso de helicópteros, para facilitar el traslado de tuberías y ejecutar las reparaciones en zonas de difícil acceso, aprovechando incluso breves periodos sin lluvias.

El mandatario también cuestionó el diseño del sistema gasífero nacional al depender de una sola infraestructura. En ese sentido, comparó el caso peruano con Chile, donde -según indicó- existen múltiples ductos. “Hay que pensar en el futuro cómo se desarrollan este tipo de obras”, enfatizó.

Evaluación de medidas ante alza de combustibles

El presidente reconoció que la crisis ha tenido un impacto directo en el incremento del precio del gas y otros combustibles. Ante ello, adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa la posible reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

“Es un problema que repercute a nivel global. El ministro está trabajando en alternativas y podríamos tomar una decisión en el corto plazo”, indicó, sin confirmar aún una medida concreta.

Petroperú seguirá bajo control estatal

En otro momento, Balcázar descartó la privatización de Petroperú y aseguró que su Gobierno optará por fortalecer a la empresa estatal mediante una inyección de recursos para cubrir sus deudas.

“Se ha conversado con el gabinete y con sindicatos del sector, y hay consenso en que debemos darle el soporte necesario para que no sea privatizada”, afirmó.

El jefe de Estado subrayó que estas acciones buscan estabilizar el sector energético y mitigar el impacto económico en los consumidores.