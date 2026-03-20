El jefe de Estado sostuvo que la emergencia evidenció una falta de previsión por parte de la compañía encargada del transporte de gas. (Fuente: Presidencia)
El jefe de Estado sostuvo que la emergencia evidenció una falta de previsión por parte de la compañía encargada del transporte de gas. (Fuente: Presidencia)
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El presidente afirmó que la empresa privada debe asumir las pérdidas derivadas de la reciente crisis energética que afectó al país, tras la rotura de un ducto de .

El jefe de Estado sostuvo que la emergencia evidenció una falta de previsión por parte de la compañía . “El Estado reaccionó frente a una empresa privada que construyó un solo ducto y este se rompió”, señaló a Exitosa.

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explicó que el Gobierno tuvo que intervenir con recursos logísticos, incluyendo el uso de helicópteros, para facilitar el traslado de tuberías y ejecutar las reparaciones en zonas de difícil acceso, aprovechando incluso breves periodos sin .

El mandatario también cuestionó el diseño del sistema gasífero nacional al depender de una sola infraestructura. En ese sentido, comparó el caso peruano con Chile, donde -según indicó- existen múltiples ductos. “Hay que pensar en el futuro cómo se desarrollan este tipo de obras”, enfatizó.

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Evaluación de medidas ante alza de combustibles

El presidente reconoció que la crisis ha tenido un impacto directo en el incremento del precio del gas y otros combustibles. Ante ello, adelantó que el evalúa la posible reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

“Es un problema que repercute a nivel global. El ministro está trabajando en alternativas y podríamos tomar una decisión en el corto plazo”, indicó, sin confirmar aún una medida concreta.

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Petroperú seguirá bajo control estatal

En otro momento, y aseguró que su Gobierno optará por fortalecer a la empresa estatal mediante una inyección de recursos para cubrir sus deudas.

“Se ha conversado con el gabinete y con sindicatos del sector, y hay consenso en que debemos darle el soporte necesario para que no sea privatizada”, afirmó.

El jefe de Estado subrayó que estas acciones buscan estabilizar el sector energético y mitigar el impacto económico en los consumidores.

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