El Gobierno del presidente José Balcázar autorizó el egreso y graduación excepcional de 5,655 alumnos de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú (PNP) a nivel nacional, medida que busca reforzar la seguridad ciudadana ante el incremento de la delincuencia en el país.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 002-2026-IN, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, y refrendado por el ministro del Interior, José Zapata. Los egresados pertenecen a la Promoción 2024-II “Protección Ciudadana” y culminarán su cuarto período académico este mes de marzo de 2026.

Según el decreto, la medida responde a la necesidad de fortalecer la operatividad de la PNP frente a altos índices de delincuencia que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, incluyendo delitos de mayor connotación social como crimen organizado, homicidios, extorsión, violación sexual y robo agravado.

El egreso y graduación excepcional se realiza al amparo del artículo 96 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1318, que regula la formación profesional policial, y permitirá otorgar los despachos de Alférez de la PNP y Suboficial de Tercera, incluso sin haber completado el grado académico de bachiller técnico, en atención a causas de interés nacional.

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La implementación de esta medida será financiada con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior y conforme a los créditos presupuestarios asignados para el presente ejercicio fiscal.

Con esta promoción, el Gobierno busca reducir el déficit de personal policial, identificado como un factor crítico para garantizar el orden interno, el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía en todo el territorio nacional.