El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, anunció que los jefes operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) deberán participar activamente en los operativos en campo como parte de la estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar a la criminalidad organizada.

El titular del sector remarcó que la presencia policial debe sentirse en las calles y no limitarse a labores administrativas. “Nuestro personal policial debe ser ejemplo y guía. La población tiene que sentirse segura; que, donde vea a un policía, vea también tranquilidad y paz. Y eso no se gana desde un escritorio, se gana en la calle ”, subrayó.

En esa línea, informó que las regiones policiales, así como las distintas direcciones y divisiones especializadas, estarán obligadas a presentar reportes semanales con los resultados de los operativos ejecutados en todo el país.

Begazo adelantó además que se pondrá en marcha un sistema de evaluación para los altos mandos policiales, basado en indicadores de desempeño y metas de gestión.

“Se implementará un sistema de evaluación de los jefes policiales, con indicadores de gestión. Tenemos que medir el profesionalismo y los resultados de cada oficial”, precisó el titular del sector, instando a los integrantes de la institución a redoblar esfuerzos y enfrentar con firmeza, estrategia y mayor eficacia a la criminalidad.

Foto: Mininter.

El anuncio fue realizado durante su visita a la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro), ubicada en el distrito de San Isidro, donde participó en la presentación de los resultados de una operación antidrogas desarrollada en Arequipa.

Como parte de esa intervención, las autoridades incautaron más de 444 kilogramos de clorhidrato de cocaína que, según la información oficial, tenía como destino final Estados Unidos.