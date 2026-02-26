Un grupo de alcaldes de distintas regiones del país se movilizó hasta las inmediaciones de Palacio de Gobierno para exigir al Ejecutivo la transferencia de recursos que permita reactivar miles de obras paralizadas en sus jurisdicciones, muchas de ellas vinculadas a servicios básicos.

Según cifras de la Contraloría citadas durante la protesta, hasta enero se registran más de 2,700 proyectos detenidos a nivel nacional, los cuales representarían alrededor de S/ 67 mil millones en inversión pública pendiente. Entre las obras figuran proyectos de agua y saneamiento, carreteras, colegios y puentes.

La movilización es encabezada por Herminio Vázquez, presidente de la Asociación de Alcaldes Locales y Rurales del Perú, quien sostuvo que las gestiones realizadas ante diversas autoridades del Gobierno no han tenido resultados concretos.

“Necesitamos transferencia de recursos para terminar nuestras carreteras, nuestras escuelas, nuestras pistas y veredas”, señaló. En esa línea, remarcó que los alcaldes no buscan reuniones protocolares, sino medidas inmediatas que permitan la continuidad de los proyectos, como la emisión de decretos de urgencia.

El dirigente indicó que han sostenido coordinaciones con la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas; sin embargo, aseguró que no han recibido respuestas claras. Por ello, advirtió que permanecerán en la zona hasta obtener una solución. “No nos vamos a ir mientras no nos den una respuesta coherente y rápida”, afirmó.

A la protesta se han sumado autoridades de regiones como San Martín, Junín, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Apurímac, Áncash, Ayacucho y Piura. De acuerdo con Vázquez, cerca de 70 alcaldes ya se encuentran en Lima y otros continúan llegando para reforzar la medida.

El representante también señaló que, según estimaciones de los municipios, existen más de 2,400 obras paralizadas que implican más de S/ 44 mil millones en inversión, lo que —afirmó— genera malestar en la población, que no comprende por qué proyectos vinculados a servicios esenciales permanecen detenidos.

Los alcaldes advirtieron que, de no obtener una respuesta del Ejecutivo, podrían intensificar sus acciones de protesta. Entre las medidas planteadas figuran vigilias y huelgas de hambre, mientras esperan la instalación de una mesa de trabajo que defina la transferencia de recursos para destrabar las obras en sus localidades.