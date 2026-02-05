En una reciente conferencia, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, se refirió al grupo de proyectos reciben presupuesto al inicio, pero posteriormente se quedan sin recursos para continuar con las obras: “Las últimas leyes de presupuesto [público] han generado que se asignen recursos iniciales, pero dejándonos con obras truncas, sin dinero para continuidad. ¿Qué sucede después? Vienen lo alcaldes, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) o los ministerios a pedir recursos al MEF"

Miralles agregó: “Nunca se debió romper la regla de que no se puede lanzar proyectos si no tienes 100% del presupuesto asegurado [...]“.

En concreto, la data del ministerio muestra que existen 12,575 proyectos sin financiamiento para culminar. En total, suman S/ 21 mil millones. De estos, 9,740 son proyectos ejecutados por gobiernos locales con un déficit de S/ 10,650 millones.

“Esa es nuestra demanda de proyectos [pendiente] de financiar”, remarcó la ministra durante su exposición en una reunión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde estaba también el primer ministro, Ernesto Álvarez.

En este contexto, mencionó que se alistan algunas medidas para contrarrestar esta situación, aunque no detalló cuáles serían. A su consideración, tener proyectos sin recursos es “una emergencia nacional”. “Tenemos que tomar medidas urgentes al respecto. Seguro van a verlas en las próximas semanas”, apuntó.

Proyectos Gobierno a Gobierno siguen bajo la mira del MEF

En otro momento hizo referencia a la cartera de proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo que en buena cuenta es obra pública.

El costo de la cartera, recordó, comprende 241 proyectos por S/ 104,818 millones, casi 9% del PBI. La crítica que hizo Miralles fue que dicho paquete de obras costaba S/ 41,706 millones al inicio.

Por ejemplo, en su presentación se puede leer que la cartera del Proyecto Especial de Inversión Pública, Escuelas Bicentenario, pasó de un costo promedio por escuela de S/ 37 millones a S/ 84 millones.

“Se critica que no podemos dejar una contingencia, pero la situación actual ya es una contingencia. Creo que la manera más responsable no es ignorar lo que sucede, sino buscar la salida técnica. No estamos diciendo que los proyectos de esta envergadura no se tengan que hacer, pero tenemos que buscar las maneras más adecuadas para financiarlos”, anotó.

La ministra no perdió la oportunidad de referirse al proyecto de nueva Carretera Central (NCC). Como se recuerda, la titular del MEF dijo a Gestión a mediados de enero que apostarían por renegociar el contrato con el PMO francés a cargo de la NCC.

“El lunes [último] me reuní con el gobierno regional de Junín, que respalda el proyecto de la nueva Carretera Central. Necesitamos una solución definitiva, pero no hay proyecto en la historia del Perú de S/ 24,000 millones o S/ 30,000 millones que se haya hecho como obra pública. El día que les dijeron que se podía hacer, los engañaron vilmente ”, sentenció.

En línea con lo que declaró a Gestión el mes pasado, Miralles señaló que el plan es “continuar con los tramos que tengan cierto nivel de avance y para el resto tenemos que buscar fuentes de financiamiento”. “Este es un proyecto clásico para una Asociación Público Privada (APP). Tiene que generar sus propios ingresos para garantizar el financiamiento de la obra y de la operación y mantenimiento”, finalizó.