Volcan plantea reforzar el sistema de ventilación de Andaychagua con nuevas chimeneas y mejoras en la extracción de aire viciado, una de las principales líneas de inversión del proyecto. Foto: Andina.
Tras adquirir Transmisión Andina de Generación por cerca de US$19 millones, Volcan Compañía Minera mantiene activo un plan de nuevas inversiones enfocadas en la optimización de sus operaciones. Entre sus prioridades, figura la ejecución de diversas modificaciones en su yacimiento polimetálico Andaychagua (Junín). ¿Qué acciones prevé desarrollar la compañía en dicha mina?

