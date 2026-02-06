En detalle, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un Sexto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la mina subterránea Andaychagua, con el objetivo de obtener la certificación ambiental que le permita ejecutar una serie de modificaciones orientadas a optimizar su operación actual.

LEA TAMBIÉN: Avance de Tía María y operación de Romina impulsan inversiones mineras en 2026

El documento plantea, en primer lugar, optimizar el sistema de ventilación de la mina, lo que incluye la implementación de la chimenea RB-13 y mejoras en la capacidad de extracción de aire viciado mediante la chimenea RB-V661 y una instalación auxiliar. Asimismo, se propone reforzar la planta de relleno cementado, con la incorporación de un sistema deshidratador de relaves de flotación total para relleno tipo pasta y el uso de relave grueso proveniente de la playa del depósito de relaves Andaychagua Alto.

En la planta concentradora, el ITS contempla la instalación de un separador magnético en la chancadora primaria, así como el reemplazo de un equipo de filtrado y la adición de componentes asociados. A esas modificaciones, se suman mejoras en la infraestructura de soporte, como el acondicionamiento de campamentos y la modernización de componentes auxiliares en la zona industrial.

Dentro de este último grupo de cambios figuran el mejoramiento del almacén de reactivos sólidos, la implementación de un almacén de lubricantes y mejoras en talleres, almacenes y la sala de cores, además de intervenciones en el taller de mantenimiento mecánico de planta. El plan también incluye la instalación de un vestuario para el área de logística y la habilitación de una oficina y laboratorio para el control y monitoreo ambiental.

LEA TAMBIÉN: Volcan Compañía Minera acelera Romina y prepara nuevos proyectos de cobre y zinc

Por último, el ITS considera la reubicación y mejora de la subestación eléctrica del sistema de bombeo de la poza de recirculación del depósito de relaves Andaychagua Alto, así como la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la mina subterránea.

La minera Volcan prevé implementar un sistema deshidratador de relaves para producir relleno tipo pasta, además de reutilizar relave grueso del depósito Andaychagua Alto. Foto: Andina.

Monto de inversión para Andaychagua

El monto total de inversión planteado por Volcan para las modificaciones propuestas en su mina Andaychagua asciende a US$ 12.5 millones. De acuerdo con el ITS, una de principales intervenciones es la optimización del sistema de ventilación. Para esa mejora, se considera la implementación de la chimenea RB-13, con una inversión de US$ 1′077,263.70, así como la optimización de la capacidad de extracción de aire viciado mediante la chimenea RB-V661 y una instalación auxiliar, por US$ 684,755.56.

Otra porción importante de la inversión se concentra en la planta de relleno cementado. En este componente, se propone instalar un sistema deshidratador de relave de flotación total para producir relleno tipo pasta, con una inversión de US$ 990,000.00, además de incorporar relave grueso proveniente de la playa del depósito de relaves Andaychagua Alto, por US$ 345,000.00.

LEA TAMBIÉN: IGP elevó a naranja la alerta del volcán Sabancaya en Arequipa tras aumento de actividad eruptiva

En la planta concentradora, el plan incluye la instalación de un separador magnético en la chancadora primaria, con una inversión de US$ 623,000.00, y el reemplazo de un equipo de filtro junto con la adición de componentes asociados, que demandará US$ 2.2 millones.

El ITS también contempla mejoras en la infraestructura destinada al personal. El campamento Shotcrete tiene una inversión proyectada de US$ 1.4 millones; el campamento Santa Rosa, US$ 733,800,00; el campamento Primavera, US$ 1.1 millones; y el campamento Staff Compromiso, US$ 581,503.31.

En la zona industrial, se prevén intervenciones en almacenes y talleres. El mejoramiento del almacén de reactivos sólidos demandará US$ 403,909.20, mientras que la implementación de un almacén de lubricantes requerirá US$ 156,889.44. Asimismo, se invertirán US$ 625,000.00 en mejoras de la infraestructura auxiliar de talleres, almacenes y sala de cores, y US$ 565,682.28 en el taller de mantenimiento mecánico de planta. A esas inversiones, se suman la instalación de un vestuario de logística y de una oficina y laboratorio para el control y monitoreo ambiental, con US$ 11,250.00 en cada caso.

El proyecto incluye además la reubicación y mejoramiento de la subestación eléctrica del sistema de bombeo de la poza de recirculación del depósito de relaves Andaychagua Alto, con una inversión de US$ 643,950, así como la optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la unidad minera, por US$ 165,000.

Además, el ITS señala que las actividades de construcción vinculadas a las modificaciones propuestas están previstas para este año . Posteriormente, la etapa de operación se desarrollaría entre 2027 y 2030. El cronograma también contempla un periodo de cierre de componentes entre 2031 y 2035, seguido por la fase de poscierre, que se extendería desde 2036 hasta 2040.