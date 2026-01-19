Candidatos presidenciales ponen en la mira darle mayor valor agregado a extracción minera bajo diversos mecanismos. Foto: Minem
Elías García Olano
Elías García Olano

En un escenario de alza imparable en la cotización de los principales metales, como el oro, el cobre y la plata, la actividad minera peruana -tanto formal como informal e ilegal- ha merecido un capítulo aparte en los planes de gobierno de la mayoría de los principales candidatos presidenciales.

