Gestión analizó los planes presentados por 12 de las 35 organizaciones políticas inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), considerando a aquellos postulantes que cuentan con una intención de voto a partir del 1.0% en adelante, según encuesta de Datum realizada este mes.

De la revisión realizada, se observa que nueve de los 12 planes de gobierno referidos a la minería (un 75%), coinciden en una misma propuesta: en que el Perú de un paso más allá de la mera extracción de minerales y les de valor agregado, a través de diversos mecanismos.

Además, todos esos documentos incluyen ofrecimientos de avanzar en la formalización de los mineros informales, así como enfrentar el avance de la minería ilegal, unos con más detalles que otros de cómo esperan lograrlo.

Plantean industrializar la producción

Así, la propuesta de Renovación Popular es impulsar la inversión en tecnología y procedimientos de última generación para la minería, a fin de contar con una industria moderna, así como la industrialización y producción de bienes y servicios que den mayor valor agregado a nuestras materias primas. Esto, para aumentar la exportación de productos terminados.

En cuanto a Fuerza Popular, entre sus propuestas está la promoción de la instalación de plantas de fundición y procesamiento, para darle también valor añadido a la extracción de concentrados de mineral.

Además, promete impulsar la participación de proveedores locales y Mypes en la cadena minera, con incentivos tributarios y no tributarios a empresas que contraten servicios regionales, así como Asociaciones Público Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) para infraestructura vinculada a proyectos mineros, priorizando corredores viales y ferroviarios para conectarlos con puertos y mercados.

Incentivos para la automatización

Asimismo, el partido que lleva como lideresa a Keiko Fujimori ofrece también la creación de un Fondo Nacional de Innovación Minera para la minería artesanal y de pequeña escala, con incentivos tributarios para tecnologías de automatización, trazabilidad y reducción de impactos ambientales.

A su turno, el partido País para Todos, con su candidato Carlos Álvarez, observa como un problema la alta concentración del sector en materias primas y propone un encadenamiento de la minería con el sector metalmecánica, con centros de innovación tecnológica (CITEs) y mesas ejecutivas para innovación, entre otros.

En tanto, el partido Perú Primero, de Mario Vizcarra, plantea también que el Perú debe transitar de un modelo exportador concentrado en materias primas “hacia una economía abierta, diversificada y con mayor valor agregado”, aunque no detalla una propuesta puntual para lograrlo.

Enfoque en tierras raras y minerales estratégicos

En cuanto al proceso de formalización minera, el partido que lleva como candidato a George Forsyth ofrece el cierre definitivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para diciembre del 2027 como fecha improrrogable, así como crear un régimen de formalización MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) simplificado, pero riguroso.

¿Es posible cumplir estos ofrecimientos?

Sobre el tema, la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, en diálogo con Gestión, señaló que la minería formal de por sí comprende un proceso metalúrgico de alta tecnología e innovación que no se puede desmerecer. Por ello, descartó que el Perú sea un país netamente exportador de concentrados y no gane lo suficiente.

Asimismo, refirió que, para efecto de desarrollar una industria más allá de la actividad minera, se requiere de mercados, fábricas y una infraestructura que permita considerar la construcción de nuevas fundiciones o refinerías en el país, pero tal no existe.

Además, observó que, si bien se podrían instalar más refinerías en el país, eso no nos resultaría rentable porque no tenemos compradores locales (de productos finales), mientras que los países que son destino de nuestros envíos de concentrados ya tienen infraestructura instalada para procesar esas materias primas.

“El Perú necesitaría crecer mucho más para justificar la construcción de nuevas refinerías y otras condiciones (para un desarrollo industrial basado en la minería)”, anotó.

En cualquier caso, Torreblanca refirió que hay otras actividades industriales (más allá de fundiciones o refinerías) vinculadas a la minería que se podrían desarrollar a futuro, pero que deben ser parte de un plan concertado de fomento industrial, y llevarse a cabo fuera de Lima, en las mismas zonas de actividad minera, donde se pueden formar clústeres o polos de desarrollo.

Igualmente, la titular de la SNMPE consideró clave que en los planes de gobierno se aborde medidas sobre la minería ilegal y que, en ellos, se la diferencie de la informal, artesanal y de la pequeña minería. Otro aspecto es que debe velarse porque la minería formal no pierda competitividad sino más bien se otorgue seguridad al inversionista.

De otro lado, Torreblanca indicó que la SNMPE ha invitado a los candidatos y agrupaciones políticas a firmar un pacto por la transparencia y la gobernabilidad, donde se informen con qué recursos están financiando sus campañas políticas y garanticen las fuentes de esos recursos. Esto, para fin de evitar filtraciones de la minería ilegal en este proceso electoral.