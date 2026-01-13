La minera canadiense PPX Mining Corp. informó sobre avances sustanciales en la construcción de su planta de procesamiento de oro y plata, un proyecto clave para su estrategia operativa que avanza hacia la etapa final de instalación y puesta en servicio. La compañía indicó que, desde la última actualización en noviembre de 2025, las obras han progresado de manera sostenida en todas las áreas críticas de la instalación.

Según detalló la minera, las obras civiles se encuentran prácticamente concluidas, lo que ha permitido iniciar con mayor intensidad la instalación de equipos y el montaje mecánico. Este cambio de fase ha venido acompañado de la incorporación de una fuerza laboral más especializada, con la expectativa de que la actividad en la planta se acelere en las próximas semanas.

En el área general del proyecto, el perímetro de seguridad presenta un avance cercano al 80% y se prevé que la planta quede completamente cercada antes de finalizar el mes. La infraestructura visible incluye el laboratorio, el área de relaves, los tanques de agua, así como los circuitos de trituración, molienda, lixiviación y flotación.

La planta contará con tres generadores diésel automatizados para asegurar el suministro energético. (Foto: PPX Mining)

Avances en cada área de la planta

El circuito de trituración muestra uno de los mayores niveles de progreso. Ya se han instalado la trituradora de cono, la criba vibratoria, la tolva de mineral fino y diversas fajas transportadoras. En tanto, la tolva de mineral bruto se encuentra en etapa de premontaje y la instalación de la trituradora primaria está actualmente en ejecución.

En la zona de molienda, la compañía confirmó que el depósito de mineral fino, los molinos de bolas y la torre de ciclón se encuentran completamente instalados. Asimismo, se concluyó la plataforma de hormigón que alojará tres generadores diésel, ya adquiridos, los cuales operarán de forma automatizada y sincronizada para responder a la demanda energética de la planta.

La planta marca un hito estratégico para PPX al convertirla en productor integrado de oro y plata. (Foto: PPX Mining)

Respecto al proceso metalúrgico, los ocho tanques de lixiviación ya han sido ensamblados y se encuentran listos para las etapas finales de pintura e instalación de agitadores y equipos auxiliares. La planta está diseñada para procesar minerales tanto de óxidos como de sulfuros, incorporando un sistema de lixiviación con carbón activado que permitirá producir doré de oro y plata directamente en el sitio.

En paralelo, las celdas de flotación ya se encuentran en el emplazamiento y su instalación está prevista para los próximos días. El espesador de concentrado de flotación registra un avance aproximado del 50%, mientras que el filtro prensa y las plataformas de acceso asociadas a la filtración del concentrado ya han sido completamente instaladas.

Otros detalles de la planta de procesamineto

El control de procesos estará respaldado por análisis químicos in situ. La construcción del edificio del laboratorio se encuentra en su etapa final y todo el equipamiento requerido ya fue adquirido y permanece almacenado en Lima, a la espera de ser trasladado al sitio una vez concluidas las obras interiores.

En cuanto a la gestión de relaves y agua, el área de almacenamiento ya está preparada para la instalación de la membrana impermeable, cuyo material se encuentra en el sitio. Este sistema permitirá la recolección y el reciclaje eficiente del agua de proceso, mientras que la disponibilidad de geotubos asegura aproximadamente cuatro meses de operación.

Desde la compañía destacaron que esta planta representa un hito transformador, al posicionar a PPX como un productor de oro y plata integrado, bajo altos estándares técnicos, operativos y ambientales.