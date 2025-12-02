La minera canadiense PPX Mining registró en octubre de 2025 su mejor desempeño operativo del 2025 y de los últimos 12 meses, con la operación de su mina de oro y plata Callanquitas, en La Libertad. La compañía, que desarrolla las concesiones del proyecto Igor en dicha región, continúa consolidándose como un productor de metales preciosos.

Durante el décimo mes del año, la operación de Callanquitas en Igor —gestionada por su socio local Proyectos La Patagonia SAC— alcanzó ingresos brutos por S/ 17.4 millones, cifra que superó inclusive el récord logrado en septiembre. El resultado refleja el buen ritmo de producción.

Además, la operación mantuvo un margen de rentabilidad elevado, con una utilidad bruta de S/ 11.5 millones y un margen aproximado del 66%. Esta capacidad de generación de ganancias ha permitido que el negocio avance hacia una mayor estabilidad financiera.

El proyecto Igor se consolida como el principal motor de generación de efectivo para PPX. (Foto referencial: Andina).

PPX Mining reporta crecimiento sostenido en ingresos y rentabilidad

En línea con los referidos resultados, PPX obtuvo una utilidad antes de impuestos de S/ 7.6 millones y un NPI (beneficio atribuible a la filial peruana) de S/ 5.7 millones. Este último indicador se convirtió en el más alto registrado hasta la fecha por la compañía en Perú.

Con los resultados de octubre, el NPI acumulado del 2025 alcanza S/ 22.1 millones, superando ampliamente lo obtenido durante el mismo periodo del año pasado. Para PPX Mining, este desempeño es una muestra clara de la solidez operativa de las concesiones de Igor y de su aporte creciente al desarrollo económico local.

La inversión en una planta propia de PPX en las concesiones de Igor marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento. (Foto referencial: Andina).

Construcción de nueva planta en La Libertad

De otro lado, PPX continúa con la construcción de una planta de procesamiento propia de flotación y CIL (carbono en lixiviación), infraestructura que se encuentra en las etapas finales de instalación para procesar mineral de la mina Callanquitas. Su puesta en marcha permitirá reducir costos, mejorar las recuperaciones de oro y fortalecer la competitividad del proyecto en el mercado internacional.

Esta inversión será clave para la próxima fase de crecimiento de PPX en Perú, pues dará mayor independencia operativa y elevará la eficiencia en la producción. De esa manera, la empresa busca ampliar su capacidad y asegurar una generación sostenible de flujo de caja.

“El rendimiento de octubre subraya la fortaleza de nuestra operación en Callanquitas”, afirmó John Thomas, director ejecutivo de PPX Mining.

Agregó que el logro de dos meses consecutivos con resultados récord confirma la resiliencia del proyecto Igor y el compromiso de la compañía de seguir creando valor a largo plazo para sus accionistas y para el Perú.