La mina Callanquitas es operada por Proyectos La Patagonia SAC, socio minero local de la canadiense PPX Mining. (Foto referencial: Andina).
La mina Callanquitas es operada por Proyectos La Patagonia SAC, socio minero local de la canadiense PPX Mining. (Foto referencial: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La minera canadiense registró en octubre de 2025 su mejor desempeño operativo del 2025 y de los últimos 12 meses, con la operación de su mina de oro y plata Callanquitas, en La Libertad. La compañía, que desarrolla las concesiones del en dicha región, continúa consolidándose como un productor de metales preciosos.

Durante el décimo mes del año, la operación de Callanquitas en Igor —gestionada por su socio local Proyectos La Patagonia SAC— alcanzó ingresos brutos por S/ 17.4 millones, cifra que superó inclusive el récord logrado en septiembre. El resultado refleja el buen ritmo de producción.

Además,, con una utilidad bruta de S/ 11.5 millones y un margen aproximado del 66%. Esta capacidad de generación de ganancias ha permitido que el negocio avance hacia una mayor estabilidad financiera.

El proyecto Igor se consolida como el principal motor de generación de efectivo para PPX. (Foto referencial: Andina).
El proyecto Igor se consolida como el principal motor de generación de efectivo para PPX. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: PPX Mining y los resultados de ‘Callanquitas’: operación de mina despuntó en julio

PPX Mining reporta crecimiento sostenido en ingresos y rentabilidad

En línea con los referidos resultados, PPX obtuvo una utilidad antes de impuestos de S/ 7.6 millones y un NPI (beneficio atribuible a la filial peruana) de S/ 5.7 millones. Este último indicador se convirtió en el más alto registrado hasta la fecha por la compañía en Perú.

Con los resultados de octubre, el NPI acumulado del 2025 alcanza S/ 22.1 millones, superando ampliamente lo obtenido durante el mismo periodo del año pasado. y de su aporte creciente al desarrollo económico local.

La inversión en una planta propia de PPX en las concesiones de Igor marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento. (Foto referencial: Andina).
La inversión en una planta propia de PPX en las concesiones de Igor marca el inicio de una nueva etapa de crecimiento. (Foto referencial: Andina).
LEA TAMBIÉN: PPX Mining fortalece exploración de Callanquitas y levanta capital

Construcción de nueva planta en La Libertad

De otro lado, (carbono en lixiviación), infraestructura que se encuentra en las etapas finales de instalación para procesar mineral de la mina Callanquitas. Su puesta en marcha permitirá reducir costos, mejorar las recuperaciones de oro y fortalecer la competitividad del proyecto en el mercado internacional.

Esta inversión será clave para , pues dará mayor independencia operativa y elevará la eficiencia en la producción. De esa manera, la empresa busca ampliar su capacidad y asegurar una generación sostenible de flujo de caja.

“El rendimiento de octubre subraya la fortaleza de nuestra operación en Callanquitas”, afirmó John Thomas, director ejecutivo de PPX Mining.

Agregó que el logro de dos meses consecutivos con resultados récord confirma la resiliencia del proyecto Igor y el compromiso de la compañía de seguir creando valor a largo plazo para sus accionistas y para el Perú.

LEA TAMBIÉN: PPX Mining tras más oro y plata: amplía programa de perforación en mina Callanquitas

TE PUEDE INTERESAR

Silver Crown cierra financiamiento por casi US$ 400,000 para adquirir regalías en proyecto Igor
PPX con capital para proyecto Igor: recibe primer abono de Silver Crown por regalía

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.