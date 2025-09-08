La canadiense PPX Mining Corp., con operaciones en Perú, anunció que su reciente colocación privada sin intermediarios fue totalmente suscrita y superó la demanda inicial, logrando un levantamiento de 2,58 millones de dólares canadienses (US$ 1.87 millones). La operación refleja el renovado interés de inversionistas por el potencial aurífero del norte peruano.

La compañía, que cotiza en las bolsas de Toronto (TSXV: PPX) y Lima (BVL: PPX), había ampliado el tamaño de la colocación el pasado 29 de agosto ante la fuerte acogida del mercado. Finalmente, emitirá 22.434.813 unidades a un precio de 0.115 de dólares canadienses por unidad.

Cada unidad incluye una acción ordinaria y un warrant para adquirir otra acción a 0.14 de dólares canadienses durante los próximos 24 meses. Los títulos estarán sujetos a un periodo de retención legal de cuatro meses y un día desde la fecha de cierre.

Según lo previsto, los fondos permitirán a PPX continuar la exploración de su proyecto de oro y plata Callanquitas, ubicado en La Libertad, y cubrir necesidades de capital de trabajo general. La fecha estimada de cierre es el 30 de septiembre, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX-V).

En mayo pasado, la minera informó la ampliación de su campaña de perforación diamantina en el depósito de oro y plata Callanquitas, dentro de su proyecto Igor en La Libertad, pasando de 2.300 a 4.200 metros.

La decisión, coordinada con su socio Proyectos La Patagonia SAC, busca incrementar significativamente la base de recursos minerales, enfocándose en la estructura Callanquitas Oeste, paralela a la zona ya explotada, donde los primeros barrenos han mostrado leyes de oro similares a las de Callanquitas Este.

La mina Callanquitas se ubica en la concesión Igor 4, dentro del proyecto Igor de PPX Mining.

PPX y su plan de perforación en Callanquitas

El plan de perforación para la zona donde se identificó una falla tensional en 2024, se ha extendido porque dicho lugar parece tener potencial para mineral de sulfuro de alta ley. En concreto, los resultados de la perforación arrojaron una intersección de 9.2 metros con 10.3 gramos por tonelada (g/t) de oro y 1,670 g/t de plata.

Así, se completará la perforación de dos pozos más en el objetivo de Callanquitas Oeste; y posteriormente, la perforadora se trasladará a la zona de la falla tensional.

“Toda la perforación se realizará desde el subsuelo. Dos cámaras de perforación están listas para su uso y se excavará una tercera para perforar el extremo norte de Callanquitas Oeste. La perforación subterránea reduce la longitud de los barrenos necesarios y elimina las demoras asociadas con la obtención de permisos para la perforación en superficie”, destacó la minera.

Finalmente, PPX Mining puntualizó que el programa de perforación ampliado representa un costo que supera los US$1.2 millones, incluidos impuestos.