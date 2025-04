La canadiense Silver Crown Royalties cerró el segundo tramo de su oferta privada sin intermediarios por ingreso brutos de aproximadamente C$ 489,515 (US$ 391,612) con el fin de financiar la segunda parte de su adquisición de regalías de plata en el proyecto Igor 4 (La Libertad) y cubrir gastos generales y administrativos.

En detalle, la empresa emitió 75,310 unidades a un precio de US$ 5.20 por unidad, lo que permitirá recaudar cerca de US$ 391,612. Cada unidad incluye una acción común y un warrant, que permite comprar otra acción común en el futuro a US$ 10.40 dentro de un plazo de tres años desde la fecha del cierre.

En diciembre del año pasado, la minera canadiense firmó un acuerdo con PPX Mining para adquirir una regalía de hasta el 15% del equivalente en efectivo de la plata producida por el proyecto Igor 4. Dicho convenio fue por US$ 2.5 millones en efectivo, considerando un primer tramo de US$1 millón que se cerró en febrero de este año.

En ese sentido, la firma aguarda recibir el abono restante dentro de los seis meses posteriores. Estos ingresos apoyarán la construcción en curso de la planta de CIL (carbono en lixiviación) y flotación en el proyecto Igor, ubicado en La Libertad.

Construcción de Igor

En septiembre del 2024, la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (GREMH) de La Libertad dio luz verde a la canadiense PPX Mining Corp para dar inicio a la construcción de dicha infraestructura en el proyecto Igor.

En noviembre, la minera ordenó los componentes principales para la planta, como los equipos para el circuito de trituración (que incluye trituradora de mandíbula primaria, trituradora de cono secundaria, criba vibratoria y todos los transportadores). Además, solicitó equipos para el circuito de molienda y de flotación.

Asimismo, reveló que se encontraban en proceso de ordenar el equipamiento para el proceso de lixiviación. También comenzó la ingeniería detallada adicional, con una revisión final de todo el diseño y los datos geotécnicos. Dicha planta procesará los recursos extraídos de la mina Callanquitas, ubicada dentro de la propiedad Igor, en La Libertad.