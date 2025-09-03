Operadores Concentrados Peruanos (OCP), empresa del Grupo Dyer Coriat y actual operador de la mina Cobriza (Huancavelica), se prepara para nuevas actividades exploratorias. (Foto: Archivo El Comercio).
Operadores Concentrados Peruanos (OCP), empresa del Grupo Dyer Coriat y actual operador de la mina Cobriza (Huancavelica), se prepara para nuevas actividades exploratorias. (Foto: Archivo El Comercio).
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Operadores Concentrados Peruanos (OCP), empresa del Grupo Dyer Coriat (propietario de la agroindustrial Camposol) y actual operador de la mina de cobre Cobriza (Huancavelica), contempla nuevas actividades exploratorias en ese yacimiento. En ese sentido, la compañía presentó ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente al proyecto de exploración minera Chojec. ¿En qué consiste?

