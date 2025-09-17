La canadiense PPX Mining Corp., anunció los resultados de las operaciones de su mina de oro y planta Callanquitas; ello, dentro de su proyecto Igor (La Libertad). El yacimiento en julio mostró mejores resultados que junio último, marcando una etapa sólida del 2025 e incluso de los 12 meses anteriores.

De este modo, la operación de Callanquitas en julio generó ingresos brutos de S/ 11.65 millones y una utilidad antes de impuestos de S/ 5.28 millones, lo que representa un aumento secuencial respecto a las cifras récord de junio. En efecto a estos resultados, PPX obtuvo un NPI de S/ 3.96 millones.

“El NPI acumulado obtenido durante el año calendario 2025 hasta julio ahora totaliza S/ 9.06 millones, superando ya el mismo periodo del año anterior, lo que subraya la capacidad acelerada de generación de efectivo del Proyecto Igor”, remarcó la compañía.

Por su parte, el director ejecutivo de PPX Mining Corp., John Thomas, manifestó que dichos resultados destacan el impulso operativo que adquiere Callanquitas y el valor que el proyecto continúa generando. “Con la próxima finalización de nuestra planta de CIL y flotación, anticipamos mayores reducciones de costos y un crecimiento de la producción”, añadió.

En esa línea, la firma continúa avanzando en la construcción de dicha planta, cuya operación reduciría significativamente los gastos de extracción, transporte y procesamiento, mejorando aún más la rentabilidad y posicionando a PPX para una mayor capacidad de producción.

PPX Mining Corp. trabaja en obtener financiamiento para acciones en mina Callanquitas. (Foto: Difusión)

Financiamiento para ‘Callanquitas’

Hace unos días, la compañía informó que su reciente colocación privada sin intermediarios fue totalmente suscrita y superó la demanda inicial, logrando un levantamiento de 2,58 millones de dólares canadienses (US$ 1.87 millones).

Dichos fondos permitirán a PPX continuar la exploración de Callanquitas y cubrir necesidades de capital de trabajo general. La fecha estimada de cierre es el 30 de septiembre, sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes, incluida la de la Bolsa de Valores de Toronto.

