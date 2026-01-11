Especializada en la distribución de soluciones industriales de origen alemán. (Foto: Inca Soluciones)
Especializada en la distribución de soluciones industriales de origen alemán. (Foto: Inca Soluciones)
Inca Soluciones, empresa peruana especializada en la distribución de soluciones industriales de origen alemán, cerrará el 2025 con un crecimiento cercano al 30%, por encima del desempeño de 2024 y en línea con la tendencia ascendente que la ha consolidado como un actor relevante en los sectores automotriz e industrial. Con un portafolio de más de 700 productos y presencia comercial en Lima, el sur y parte del centro del país, la compañía avanza respaldada por sus primeras ventas internacionales y una mayor diversificación hacia el 2026. ¿Cuál es su plan estratégico y hacia dónde se dirigen?

