Para el próximo año, la firma alista una agenda de novedades: el lanzamiento de su séptima marca internacional, su ingreso directo al sector minero —donde ya opera de forma indirecta— y una ampliación estratégica hacia los sectores pesquero y agrícola. Estas iniciativas se respaldan en una inversión aproximada de €500,000—equivalente a cerca de US$540,000—, orientada a fortalecer portafolio, campañas sectoriales y expansión geográfica. Con ello, Inca Soluciones proyecta mantener un crecimiento anual de 30%.

Lanzamiento de séptima marca

Inca Soluciones administra actualmente un portafolio de más de 700 productos respaldados por seis marcas alemanas presentes en distintos sectores industriales. La empresa opera con herramientas premium de Hazet y su segunda marca Vigor; químicos de mantenimiento y lubricación de Normfest; productos de cuidado vehicular y restauración de metales de Autosol; aditivos y limpiadores de GAT; y fundas reciclables de Horn & Bauer. Según explica Vanessa Platas, gerente comercial de la empresa, estas líneas no solo atienden al sector automotor —incluyendo maquinaria pesada—, sino también a “industria, pesquería, minería y agricultura”, gracias a la versatilidad de sus aplicaciones técnicas.

Para julio del 2026, la firma incorporará una séptima marca internacional, una de las principales apuestas de crecimiento para el próximo año. Platas confirma que la empresa está en negociaciones avanzadas: “Es una marca muy reconocida a nivel mundial que no está en Perú actualmente”. La nueva línea estará enfocada en planchado y pintura, con uso tanto en automotriz como en industria. Esta incorporación forma parte del plan estratégico que busca sostener el crecimiento anual del 30%, con miras a ampliar sectores y portafolio.

Portafolio de más de 700 productos entre herramientas, químicos, aditivos y soluciones de mantenimiento. (Foro: Inca Soluciones)

Expansión regional: Ecuador y Colombia

Inca Soluciones ha comenzado a abrirse paso fuera del país con sus primeras exportaciones en la región. Actualmente ya cuentan con clientes en mercados vecinos como Ecuador y Colombia. Estas operaciones se iniciaron a comienzos de este año y se orientan principalmente a la línea de aditivos y limpiadores, que ha mostrado mejor recepción en el mercado internacional. “Desde el inicio de este año hemos tomado contacto con algunas empresas ecuatorianas y colombianas en la línea de aditivos y limpiadores”, detalla la ejecutiva.

La empresa se encuentra en proceso de expansión hacia un tercer país de la región. Platas adelantó que están cerca de cerrar un nuevo destino comercial: “Posiblemente ya estemos cerrando negociaciones con Panamá también”. Aunque todavía son operaciones incipientes, estas ventas internacionales marcan un nuevo eje de crecimiento para la compañía, que busca fortalecer su posicionamiento regional y diversificar sus fuentes de ingresos.

Ingreso al sector minero en 2026

Inca Soluciones prepara su ingreso directo al sector minero para mediados del 2026, una apuesta estratégica que ampliará su actual presencia indirecta en este mercado. “Ya nosotros tenemos ventas indirectas a través de nuestros propios clientes de maquinaria pesada que llegan a minería”, explicó la gerente comercial de la compañía. La empresa busca ahora establecer contacto directo con las grandes operaciones del país y llevar un portafolio más robusto: “La idea es ingresar directamente como marca y ofrecerles nuestro portafolio de productos”. Para este salto, la firma ya trabaja conversaciones preliminares con algunas de las principales mineras del país como Cerro Verde, Antamina y Yanacocha.

El despliegue hacia minería implicará inversión y una ampliación específica del catálogo. Platas señaló que la compañía está evaluando herramientas y productos especializados para ese sector, además de los químicos industriales que ya comercializan: “Tenemos un portafolio bastante amplio, limpiadores industriales, aflojatodos, desengrasantes; toda esa línea la manejamos nosotros”. Para fortalecer su presencia, la compañía destinará un presupuesto inicial de €30,000 a €40,000 —equivalente a aproximadamente US$32,000 a US$44,000— exclusivamente para potenciar su oferta orientada al sector minero. “Es una inversión bastante fuerte… estamos terminando las proyecciones para poder iniciar el 2026 con este ingreso al sector minero”, indicó.

Ampliación de portafolio

Inca Soluciones proyecta ampliar su portafolio —que hoy supera los 700 productos— como parte de su estrategia central para el 2026. Según Vanessa Platas, “la diversificación de productos es uno de los mayores enfoques que nos funcionan” y permite atender no solo al sector automotor e industrial, sino también a pesca, agricultura y minería. La ejecutiva señala que el catálogo actual “puede cubrir la necesidad de cualquier sector”, gracias a su oferta de químicos especializados, herramientas y productos certificados.

Además, la empresa evalúa incorporar nuevas líneas para reforzar su presencia en mercados técnicos. “Estamos evaluando traer productos especiales, por ejemplo, un removedor de cemento”, adelanta la ejecutiva, enfatizando que el objetivo es “innovar” sobre la base existente. Para impulsar esta expansión, la compañía lanzará alrededor de siete campañas estacionales a inicios del año, enfocadas en categorías como aire acondicionado y undercoating, con el fin de sostener su crecimiento anual proyectado del 30%.

Proyecciones 2026 y 2027

De cara al 2026 y 2027, Inca Soluciones mantiene como meta sostener un crecimiento anual del 30%, con la expectativa de acercarse al 40% si las condiciones del mercado acompañan. Vanessa Platas considera que el impacto de las elecciones 2026 será mínimo en su sector y señala que la compañía se prepara con anticipación para evitar disrupciones: “Siempre tratamos de manejarlo preveyendo temas como stock, alianzas comerciales y anticipación de pedidos”.

Actualmente, la empresa concentra alrededor del 55% de sus ventas en Lima, mientras que el resto se distribuye entre sus operaciones en Ica, Arequipa, Cusco, Juliaca, Pucallpa, Huancayo y Cajamarca. La proyección para los próximos dos años es reforzar su presencia en provincias y consolidar su ingreso al norte, donde ya trabajan aperturas en Trujillo, Piura y Chiclayo.