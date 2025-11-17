Volcan presentó la Tercera MEIA-d de Andaychagua (Junín), que incluye ampliaciones en relaves, mejoras hidráulicas y nuevas labores subterráneas, con una inversión estimada de US$ 2.25 millones. Foto: Andina.
Volcan presentó la Tercera MEIA-d de Andaychagua (Junín), que incluye ampliaciones en relaves, mejoras hidráulicas y nuevas labores subterráneas, con una inversión estimada de US$ 2.25 millones. Foto: Andina.
Karen Guardia Quispe
Karen Guardia Quispe

Cerca de finalizar el 2025, Volcan Compañía Minera ha empezado a impulsar una nueva etapa de inversiones en sus operaciones polimetálicas en Perú. La semana pasada presentó ante la autoridad ambiental una propuesta para realizar hasta tres modificaciones en la unidad Alpamarca–Pallanga (Junín). Ahora, la empresa busca obtener luz verde para ejecutar hasta cinco cambios en su mina subterránea Andaychagua. ¿Qué obras plantea llevar adelante?

