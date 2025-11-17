En detalle, la empresa presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la Tercera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA-d) de Andaychagua (Junín). En esta operación —que produce concentrados de plomo, plata y zinc— Volcan plantea ajustes orientados a continuar con la explotación y el beneficio del mineral.

El documento presentado indica que la planta de beneficio de la mina continuará operando a una capacidad máxima de 3,240 toneladas métricas secas por día (frente a las 3,450 autorizadas). Esta cifra corresponde al volumen de mineral que puede procesar diariamente y a partir del cual también se generan residuos, entre ellos, relaves en pulpa.

Para el almacenamiento de estos relaves, la empresa explica que se mantiene el sistema de bombeo y clasificación que envía el material a un ciclón D15, de las cuales, el 30% de la fracción gruesa se usa como relleno en la mina, mientras que el 70% restante, correspondiente a la fracción fina, se dirige por gravedad al depósito de relaves.

Volcan busca autorización para cinco modificaciones que abarcan relaves, infraestructura hidráulica y labores subterráneas, sin alterar los procesos ya aprobados. Foto: Andina.

Los cinco cambios a mina subterránea

Entre los principales cambios que Volcan busca incorporar en Andaychagua, se incluyen el recrecimiento y mejoramiento del depósito de relaves de Andaychagua Alto hasta la cota 4,420 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.), junto con su infraestructura asociada; la ampliación de labores subterráneas y la implementación de componentes vinculados; el mejoramiento de infraestructuras hidráulicas; la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y su punto de vertimiento; y la reconfiguración de la desmontera Nº 10.

Volcan aclara que los procesos de explotación, procesamiento del mineral y manejo de relaves continuarán realizándose conforme a lo ya aprobado. Sin embargo, detalla que se requiere ampliar el depósito de relaves para extender la vida útil de la mina .

En ese sentido, indica que todos los componentes tendrán la capacidad técnica y la estabilidad física necesarias para almacenar los materiales previstos, con el fin de brindar mayor flexibilidad a la operación de Andaychagua.

Para llevar adelante estos cinco cambios, la empresa minera proyecta una inversión estimada de US$ 2.25 millones.