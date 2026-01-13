De acuerdo con el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (COES), la producción de electricidad, alineada con el consumo, alcanzó los 55,950 gigavatios por hora (GWh) a noviembre del 2025, un aumento de solo el 1.99% con respecto a igual periodo del año previo.

Lo que más creció fue la generación con plantas solares, en 67.21%, seguido de hidroeléctricas en 9.91%, eólica en 1.85%; en el lado contrario, se redujo la producción con plantas térmicas a gas (-10.87%).

Producción elécrica por tipo de generación, a noviembre del 2025. Fuente: COES

LEA TAMBIÉN: Citan al ministro de Energía y Minas para que explique impacto de reestructuración de Petroperú

¿Por qué se perdió ritmo en el consumo de electricidad?

Diego Díaz, experto en energía de Macroconsult, refirió a Gestión que en el primer semestre de 2025 hubo un crecimiento en el consumo de electricidad en el Perú, pero en el segundo tramo se desaceleró y estuvo relativamente plano.

Ese comportamiento, detalló, se explicó porque en ese periodo del año hubo un estancamiento en el uso de la electricidad por parte de las compañías mineras, que son sus principales consumidoras en el Perú.

Ese resultado se dio, además, a pesar de que la demanda de otros consumidores creció “a tasas saludables” en algunas zonas del territorio nacional, refirió Díaz.

“Así la otra parte del consumo, que son los hogares y la industria, crezcan de manera importante, el hecho de que las mineras no crezcan (en su demanda), jala el resultado total”, anotó.

César Butrón, presidente del COES, explicó a Gestión que, a inicios del 2025, la previsión de ese comité e ra que al cierre de ese año la producción de electricidad pudiera tener un crecimiento del 3.4%.

Sin embargo, refiere que, según reportes del COES hasta el último 23 de diciembre, el incremento fue de 2.23%, quedando por debajo de lo esperado.

Por un lado, anotó, el crecimiento vegetativo de la demanda (excluyendo la del sector minero), no ha sido el que esperaban, pues algunos proyectos de inversión -ninguno de ellos de magnitud- que estaban previstos a ejecutarse el 2025 no se iniciaron, lo hicieron lentamente, o sufrieron retrasos.

La demanda de energía eléctrica en el sector minero se frenó en el segundo semestre, según expertos

Por otro lado, coincidió en que, en el ámbito minero, no hubo un crecimiento significativo en ninguno de los grandes proyectos existentes, ni en el consumo eléctrico de ninguna de las grandes minas en operación en el país.

El efecto de la incorporación de uno los grandes proyectos mineros, el de Quellaveco -que comenzó operación a mediados del 2022-, ya no se nota (en el consumo de energía) como lo hizo a inicios de su actividad.

“No necesariamente el crecimiento de la demanda eléctrica y el crecimiento económico caminan exactamente iguales. A veces, si aumenta, por ejemplo, la eficiencia, es decir que con menos electricidad se produce más, podría haber un buen crecimiento económico, pero con una demanda eléctrica no tan grande”, aseveró.

LEA TAMBIÉN: Luz del Sur concretó compra de Energía Renovable del Sur

Lo que se espera para el 2026

El presidente del COES refirió que, para este año, ese comité ha previsto un crecimiento de la actividad eléctrica en 3.3% en lo que respecta a producción de energía, y de 1.8% en potencia (capacidad instalada de producción), aunque dijo que eso dependerá de lo que ocurra este año, incluyendo el resultado que tenga el proceso electoral.

Butrón refirió que, para este año, por el lado de la oferta de generación, no debería ser un problema que ésta pueda cubrir la máxima demanda sin requerir el uso de diésel, salvo que se produjera una sequía extraordinaria (en la temporada de estiaje).

“Si hubiera una sequía extraordinaria, habría la probabilidad de que, en las horas punta (de consumo eléctrico) en los meses de estiaje, hubiera que despachar con Diésel (que resulta más caro), pero no hay posibilidad de restricción (del servicio), por lo menos hasta el año 2030”, anotó.

No obstante, refirió que lo que podría ocurrir este año, es que se repitan algunos de los cuellos de botella en la transmisión eléctrica, pero que serían localizados y de forma temporal, dependiendo si son una o más centrales de generación donde se registra congestión, y que podrían producirse por ejemplo durante algunas horas y en algunos días en la zona de Marcona o San José, en Arequipa.