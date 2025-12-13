Han transcurrido seis meses desde que la distribuidora eléctrica Luz del Sur anunció la adquisición del 100% de las acciones representativas del capital social de Energía Renovable del Sur, empresa vinculada al desarrollador global de energías renovables Acciona Energía Global, en una operación valorizada en US$ 253 millones.

En detalle, a través de un hecho de importancia, la compañía —controlada por la china Yangtze Power International Co., Limited (CYP)— informó que, tras haberse cumplido todas las condiciones para el cierre de la operación, Luz del Sur concretó la adquisición directa del 100% de las acciones representativas del capital social de Energía Renovable del Sur.

Luz del Sur se afianza en energías renovables.

¿Qué proyectos eléctricos opera Energía Renovable del Sur? En abril de 2021, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) le otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos renovables a través del parque eólico San Juan de Marcona (Ica).