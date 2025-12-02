La distribuidora peruana de energía eléctrica Luz del Sur, que opera en la zona sur de Lima, informó que hoy se ha otorgado la escritura pública que oficializa la escisión de Peruvian Opportunity Company S.A.C. (POC), conforme con lo aprobado por su Junta General de Accionistas el pasado 13 de octubre. Dichas compañías forman parte de China Three Gorges Corporation (CTG).

La operación fue comunicada como hecho de importancia ante la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).

El proceso de escisión contempla la división total del patrimonio de POC en dos bloques patrimoniales. Estos bloques han sido absorbidos, en un solo acto y en bloque, por Luz del Sur y Tecsur S.A., respectivamente, dando por concluido el proceso de reorganización y extinguiendo jurídicamente a POC.

“En el marco de dicho proceso de Escisión, se comunica que hoy, 1 de diciembre de 2025, se ha otorgado la correspondiente escritura pública de la Escisión, siendo por consiguiente que, hoy día: la Escisión ha entrado en vigencia de acuerdo a los términos y condiciones previstos en el respectivo proyecto de Escisión; y, cada uno de los Bloques Patrimoniales han sido transferidos y absorbidos, en un solo acto y en bloque, por la Sociedad (Luz del Sur) y Tecsur, respectivamente”, indica el documento.

La operación se enmarca en lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores y su reglamento sobre hechos de importancia. Luz del Sur y Tecsur asumieron los activos y pasivos correspondientes, según lo establecido en el proyecto de escisión aprobado.

En junio, la distribuidora peruana de energía eléctrica Luz del Sur anunció la adquisición del 100% de las acciones de Energía Renovable del Sur, filial del desarrollador global de energías limpias Acciona Energía Global. (Foto: Andina).

Antecedentes de Peruvian Opportunity Company

En 2023, China Three Georges Corporation (CTG), el grupo económico al que pertenece Luz del Sur, informó la entrada en vigencia de la fusión de dos de sus filiales: Peruvian Opportunity Company (POC) absorbió a otra de sus compañías, Ontario-Quinta, con lo cual el holding pasó a ser propietario del 97% de las acciones de Luz del Sur.

“En virtud de la fusión, todo el patrimonio de Ontario-Quinta fue transferido a favor de POC, incluyendo la propiedad de las acciones comunes con derecho a voto emitidas por la Sociedad (Luz del Sur) a favor de Ontario-Quinta”, indicó en su momento la empresa en un hecho de importancia presentado a la SMV.

Hasta mediados de ese año, Luz del Sur era subsidiaria de Ontario-Quinta, que tenía el 61.16% de las acciones representativas del capital social emitido por la empresa; mientras que Peruvian Opportunity Company S.A.C. (POC) poseía directa e indirectamente el 97.14% de los papeles.

Además, ambas empresas eran los únicos accionistas de Luz del Sur que formaban parte del grupo económico de China Three Gorges Corporation.