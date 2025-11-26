El Grupo Romero continúa ampliando su presencia en nuevos sectores económicos. En octubre marcó un hito al adquirir por US$ 118 millones parte del negocio de data centers de la chilena Gtd, movimiento que significó su ingreso a una actividad distinta. Meses antes, anunció la venta de su participación en Primax a la centroamericana UNO Corp. Ahora, el holding vuelve a anunciar otro paso estratégico. Esta vez, a través de un Hecho de Importancia, comunicó una nueva operación. ¿De qué adquisición se trata?

A través de un comunicado remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) informó que Niagara Holdings, accionista controlador indirecto de Niagara Energy, suscribió un contrato de compraventa de acciones con Inversiones Piuranas, empresa del Grupo Romero.

El acuerdo establece que una afiliada del holding peruano, gestionada por InfraCorp —su plataforma de inversiones en energía e infraestructura— adquirirá el 100% de las acciones de Niagara Generation, accionista controlador directo de Niagara Energy.

La operación aún no es definitiva, aclaró la carta. En detalle, el cierre está condicionado al cumplimiento de requisitos habituales en este tipo de transacciones, entre ellos, la obtención de la autorización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Solo después de verificadas estas condiciones se concretará la transferencia accionaria.

El documento no precisa el monto por el cual el Grupo Romero acordó la adquisición.

La cartera de proyectos que tomará el Grupo Romero es de alrededor de 12,000 megavatios (MW) entre centrales hidroeléctricas y renovables. Foto: Andina

¿Qué empresa está detrás de Niagara Generation?

Niagara Generation está bajo el control del fondo global de inversión Actis. Para operar en Perú, Actis utiliza a su empresa Niagara Energy, una compañía peruana dedicada al sector energético y dueña de activos de generación eléctrica.

Actis compró los activos de generación que antes pertenecían al grupo Enel y los integró dentro de Niagara Energy. Por eso, las empresas que formaban parte de Enel pasaron a ser subsidiarias de este vehículo de inversión.

Dentro de esta estructura se encuentra Orygen Perú —antes Enel Generación Perú—, que hoy es subsidiaria directa de Niagara Energy , la cual posee más del 92% de su capital. Orygen mantiene con su matriz una relación operativa y financiera activa, incluyendo préstamos y refinanciamientos. Desde mayo de 2024, opera las centrales de generación que Actis incorporó a su portafolio en el país.

En total, Actis pasó a administrar 13 activos de generación eléctrica , que suman más de 2,200 MW. Doce de ellos se encuentran en operación y uno está próximo a iniciar. La cartera incluye las hidroeléctricas Huinco (277.9 MW), Chimay (152.3 MW), Matucana (137 MW), Callahuanca (84.4 MW), Moyopampa (69.1 MW), Yanango (43.2 MW), Huampaní (30.9 MW) y Her I (0.7 MW).

Asimismo, Actis asumió el control de las centrales térmicas Santa Rosa (221.2 MW), Santa Rosa 2 (191.2 MW) y Ventanilla (476.2 MW), junto con las centrales eólicas Wayra I (132.3 MW) y Wayra Extensión (177 MW), y las solares Rubí (179.5 MWdc) y Clemesí (122.6 MWdc).

“La cartera de proyectos es de alrededor de 12,000 megavatios (MW) y es un portafolio bastante diversificado en distintas áreas geográficas. En nuestra actividad de desarrollo buscaremos identificar oportunidades adicionales, es decir, no solo nos limitamos a las iniciativas. Son proyectos tanto solares como eólicos en distintas partes del país, como en Marcona, Moquegua, Lambayeque y otras ciudades”, explicó Alberto Estefan, socio de Infraestructura Energética en Actis en su entrevista con Gestión, tras la compra de Enel en 2024.