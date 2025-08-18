Tras finalizar la compra de Pesquera Centinela al Grupo Romero, la peruana Exalmar continúa fortaleciendo su presencia en el sector pesquero, en línea con el buen desempeño de su actividad productiva, según resultados financieros que recientemente reportó ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

En el Análisis y Discusión de la Gerencia, la pesquera informó que, al cierre del primer semestre del 2025, registró ventas totales de US$ 286.7 millones, lo que representa un crecimiento de 33% respecto al mismo periodo del 2024, cuando se efectuaron transacciones por US$ 215.7 millones.

“Este incremento fue impulsado por el negocio de consumo humano indirecto (CHI), que creció 29% gracias a un aumento significativo en las ventas de harina de pescado y un crecimiento de 315% en las transacciones de aceite de pescado, lo cual refleja una normalización post Fenómeno El Niño”, mencionó la empresa.

En detalle, en CHI se logró una facturación de US$ 237.2 millones, respaldados por mayores volúmenes en ventas de harina y aceite de pescado, aun cuando ambos productos evidenciaron una contracción en su precio por tonelada respecto a similar periodo del 2024. Por su parte, el negocio de consumo humano directo (CHD) ofreció ingresos por US$ 49.4 millones, principalmente, por la línea de congelados en la cual la mayor producción de pota congelada tomó relevancia frente a la caída en la producción de la especie bonito.

El desempeño de la actividad pesquera, en términos generales, permitió que Exalmar muestre un ebitda de US$ 62.3 millones al cierre del primer semestre 2025, representando la cifra un incremento de 75% en relación con la misma temporada de 2024. Asimismo, la utilidad neta alcanzó US$ 25.5 millones.

Finalmente, la compañía destacó que al terminar el primer semestre ejecutaron inversiones por US$ 9.4 millones, las cuales se dirigieron a mejoras y mantenimiento de plantas y embarcaciones de CHI.

Exalmar mostró buenos resultados en CHD, principalmente, por la venta de pota a mercados externos. (Foto: S. Aguilar - PROMPERÚ).

Compra de Centinela

Hace unos días, Exalmar anunció que concretó la adquisición del 100% de las acciones de Pesquera Centinela al Grupo Romero, anunciada en abril último. La operación obtuvo luz verde, tras la autorización otorgada por la autoridad competente en línea con la verificación del cumplimiento de todas las condiciones precedentes; según informó a la SMV.

Actualmente, Centinela cuenta con una flota de 11 embarcaciones para extracción de recursos hidrobiológicos, las cuales se sumarían a las 22 naves operadas por Exalmar .

Pesquera Centinela cuenta con 11 embarcaciones. (Foto: Difusión)