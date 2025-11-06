Tisur asegura 30 años más en Matarani y anuncia inversiones por US$ 700 millones. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
Terminal Internacional del Sur (Tisur) y el Estado peruano firmarán esta tarde la adenda N°5, que extiende la concesión del Puerto de Matarani (Arequipa) por 30 años más, hasta el 2059, y que contempla nuevas inversiones por US$ 700 millones. El acuerdo se concreta tras dos años de negociaciones desde que la empresa —parte del Grupo Tramarsa, perteneciente al Grupo Romero y Global Infrastructure Partner— presentara su propuesta para extender el contrato que vencía en 2029. ¿Qué viene ahora?

