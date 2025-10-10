Puerto de Matarani se expandirá para atender megaproyectos mineros del sur del país. (Foto: Andina)
Puerto de Matarani se expandirá para atender megaproyectos mineros del sur del país. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El principal centro de transporte de cobre de Latinoamérica, copropiedad de BlackRock Inc., ha obtenido la aprobación para una ampliación de US$ 700 millones en su objetivo de fidelizar a un cliente chino clave.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.