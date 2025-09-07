La minera se ha favorecido particularmente de la subida del cobre, su principal producto, por encima del zinc y del molibdeno. Incluso, se definen como una empresa “productora de cobre y subproductos valiosos”.

La cotización del metal rojo se incrementó en 12.5% en el 2025 y cerró el viernes en US$ 4.5510 por onza.

Proyecto Tía María en Arequipa. Operador: Southern Perú Copper.(Foto: GEC)

“En el caso Southern Copper, evidentemente, tienes un tema del precio del cobre al que le ha ido bastante bien durante este año”, comentó Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de Larrain Vial Research.

Por su parte, Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa, consideró que, en general, las acciones mineras en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) vienen rezagadas tomando en cuenta el alza de los metales.

El gerente general explicó además que los precios de los commodities tienen una relación inversa con las tasas de interés y el valor del dólar estadounidense.

Así, al reforzarse en los últimos días la expectativa de un recorte de la tasa de referencia por parte de la Fed, las cotizaciones del cobre, el oro y la plata han tendido a subir.

Las expectativas de las casas de bolsa son disímiles entre sí. Intéligo y Grupo Coril estiman un valor fundamental de US$ 108.19 y US$ 100.47, respectivamente, y sugieren comprar la acción de Southern.

Existencias de cobre. (Foto: Aly Song/ AFP)

Sin embargo, en Larrain Vial recomiendan mantener los títulos y estiman un precio objetivo de US$ 84.4.

En tanto, BTG Pactual, Credicorp Capital y Kallpa Securities calculan un valor fundamental de US$ 90, US$ 71.1 y US$ 64, cada uno, y su sugerencia es vender la acción.