Para garantizar la activación del FSDC ante una intervención, las cooperativas deben cumplir con 24 meses de aportes al fondo.
El Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC), operativo desde febrero de este año, se activó por primera vez desde su creación para reponer a los socios depositantes de la coopac Aprocredi en disolución.

